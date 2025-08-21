全運會當週全縣停課1週 雲林197所學校提早下週一開學

雲林縣因承辦全運會，因此全縣197所學校提早於8月25日開學。圖為全運會吉祥物雲寶弟、雲寶妹。（記者李文德攝）

2025/08/21

〔記者李文德／雲林報導〕暑假即將結束，全台國中小學將於9月1日開學，不過雲林的學生們要趕緊收心，因應今年全國運動會由雲林縣政府承辦，訂於10月18至23日舉辦，因此縣府日前已決議雲林縣197所學校提早至下週一（8月25日）開學，全運會舉辦當週全縣將停課1週。

縣府教育處長邱孝文表示，2025年全運會將於10月18日至23日登場，此次由雲林縣府所承辦，今年度全運會共有35項賽事，其中有26項賽事在雲林縣境內舉辦，其中新建完成的雲林縣立田徑場將作為賽事主場館，更預計縣內將會有15處學校、體育場館作為競賽場地。

邱孝文指出，因全運會舉辦當週，會有許多教師、校長參與籌備或擔任志工，因此日前已決議縣內197所國中、小學將於8月25開學，全運會舉辦當週則停課休假一週。

不少家長表示，前幾個月已經在各大媒體看見提前一週開學消息，早早有所準備，更請自己的孩子要做「收心操」準備下一週開學上課；更有家長笑著說「終於要開學了」，家中孩子幾乎待在家中，總算可以出去晃晃和同學相處。

教育處表示，因應提早開學，各校也請老師們提早準備，包括整理、消毒教室，屆時以利準備開學。

