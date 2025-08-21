為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全運會當週全縣停課1週 雲林197所學校提早下週一開學

    雲林縣因承辦全運會，因此全縣197所學校提早於8月25日開學。圖為全運會吉祥物雲寶弟、雲寶妹。（記者李文德攝）

    雲林縣因承辦全運會，因此全縣197所學校提早於8月25日開學。圖為全運會吉祥物雲寶弟、雲寶妹。（記者李文德攝）

    2025/08/21 13:59

    〔記者李文德／雲林報導〕暑假即將結束，全台國中小學將於9月1日開學，不過雲林的學生們要趕緊收心，因應今年全國運動會由雲林縣政府承辦，訂於10月18至23日舉辦，因此縣府日前已決議雲林縣197所學校提早至下週一（8月25日）開學，全運會舉辦當週全縣將停課1週。

    縣府教育處長邱孝文表示，2025年全運會將於10月18日至23日登場，此次由雲林縣府所承辦，今年度全運會共有35項賽事，其中有26項賽事在雲林縣境內舉辦，其中新建完成的雲林縣立田徑場將作為賽事主場館，更預計縣內將會有15處學校、體育場館作為競賽場地。

    邱孝文指出，因全運會舉辦當週，會有許多教師、校長參與籌備或擔任志工，因此日前已決議縣內197所國中、小學將於8月25開學，全運會舉辦當週則停課休假一週。

    不少家長表示，前幾個月已經在各大媒體看見提前一週開學消息，早早有所準備，更請自己的孩子要做「收心操」準備下一週開學上課；更有家長笑著說「終於要開學了」，家中孩子幾乎待在家中，總算可以出去晃晃和同學相處。

    教育處表示，因應提早開學，各校也請老師們提早準備，包括整理、消毒教室，屆時以利準備開學。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播