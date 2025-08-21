為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中壢大江購物中心旁驚見「鹿」影 動保處︰附近農戶放養

    桃園市中壢區大江購物中心附近被民眾發現，有梅花鹿在樹林覓食。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

    2025/08/21 13:41

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區大江購物中心附近樹林被民眾發現，有梅花鹿現蹤，被民眾拍下後PO網，桃園市政府動物保護處今（21）日近午表示，經初步了解該梅花鹿為附近農戶放養，梅花鹿個性溫馴無攻擊性，提醒民眾如果看到請秉持「不接觸、不餵食及不干擾」原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇。今下午會派員至附近巡查並且聯絡飼主。

    民眾PO網表示，大江附近森林，最近出現梅花鹿。而且目擊的人還不少，可能已經有穩定族群，請大家遇到的時候注意安全、切勿騷擾，另說明該梅花鹿是昨晚出現的，是一頭年輕公鹿。

    動保處長王得吉對此表示，出現在大江購物中心的梅花鹿為附近農戶放養，研判是飼主從蘆竹山腳鹿場所購入放養，梅花鹿個性溫馴無攻擊性，如民眾看到牠請秉持「不接觸、不餵食及不干擾」原則，與鹿隻保持距離，立即通報勿驚嚇。如有通報案件，將立即會同動保處前往處理。同時呼籲民眾應對飼養動物善盡管理責任，勿讓其隨意走動，以免造成公共危險。

    此PO文吸引許多網友留言表示「這可能是有人養跑出來的吧？」「這是水鹿，不是梅花鹿。」「水鹿，通常都是飼養來割鹿茸的經濟動物。」、「我個人覺得牠是隻公的水鹿！」「這是水鹿，梅花鹿沒那麼大～」另有網友還提起宮崎駿動畫電影《魔法公主》的「山獸神」形象，開玩笑地說「這是山獸神」、「大江附近哪個森林？要去朝聖山獸神」。

