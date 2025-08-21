為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市市民廣場整建增鏡面水池、設地面崁燈 都審委員憂安全性

    台北市市民廣場整建工程，增設鏡面水池、設地面崁燈，讓都審委員擔心有安全隱患。（記者何玉華攝）

    台北市市民廣場整建工程，增設鏡面水池、設地面崁燈，讓都審委員擔心有安全隱患。（記者何玉華攝）

    2025/08/21 13:43

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市市民廣場整建案今（21）再度進行都市設計及土地使用開發許可審議，委員們對於經專案會議後提出的修正案較之前贊同許多，但審議委員們對廣場使用地嵌燈及新增加的水池，擔心活動舉行時對民眾有安全隱憂，且認為遊戲場的高塔量體過大，會議主席、都發局長簡瑟芳也提出銜接台北市政府與市議會間的風雨走廊，兩端點的介面設計仍需補充說明，決議請申設單位再做修正。

    申設單位將專案會議中委員們建議縮減廣場硬鋪面、增加草地面積，將鋪面面積減少約0.29公頃，綠帶面積減少約0.32公頃，另在北側設置淺水及鏡面水池，草皮邊界及風雨走廊設置水霧系統以降溫，並將多功能棚架縮小並降低高度，但兒童遊戲塔量體的調整，今有多名委員認為仍是過大「不好看」。

    委員潘一如認為新加了鏡面水池的位置，會與跨年舞台的管制範圍產生連動性，屆時人潮擁擠恐有安全隱憂，建議往市政府方向調整位置；都發局副局長劉美秀提到地面嵌燈的設計，因廣場會辦理許多活動，尤其是跨年時，人潮踩踏是否會有漏水、漏電及後續維護管理的問題。

    簡瑟芳提到，風雨走廊兩端銜接台北市政府、市議會的介面設計未清楚說明，要求申設單位提供更細部的圖說說明供檢視。她表示，經幹事會議、委員會、專案會議後，委員們對設計案已經趨近認可，請其對委員今天提出的廣場設施物應有一致調性、遊具高塔的量體、照明設計部分再做修正後，再提委員會審議。

