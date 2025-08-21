為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    正崴企業行、永廷永發通運 攜手捐贈青螺社區經費及物資

    正崴企業行負責人歐正崴，捐贈經費給湖西青螺社區。（歐正崴提供）

    2025/08/21 13:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕官方資源有限、民力無窮！正崴企業行代表人歐正崴先生，及永廷永發通運有限公司，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，捐贈經費及物資給湖西青螺社區，支持社區在長者照顧、青年培力、環境永續及文化推廣等面向的發展，並鼓勵社會正能量善的循環。

    湖西鄉青螺社區長期致力於建構友善、健康且具活力的生活環境，推動多元服務及世代共融活動，不僅展開社區總體營造，也是水土保持重要基地，成為植樹綠美化的模範區域。此次來自民間企業捐贈，不僅為社區帶來實質上的支持，更展現了在地企業對社區公益的關注與行動。

    正崴企業行代表人歐正崴先生表示，湖西鄉青螺社區是一個充滿凝聚力與溫暖的地方，居民彼此扶持、共同守護家園的精神令人敬佩。希望透過此次捐贈，能夠協助社區推動更多關懷服務與環境建設，讓青螺成為更幸福宜居的所在。

    湖西青螺社區發展協會則回應，感謝企業善舉，這份資源將運用於社區關懷據點營運及各項公益活動，成為居民共享的力量。此次善舉不僅強化了社區與企業的合作連結，也再次印證地方共榮的價值。青螺社區期待未來能有更多跨界力量加入，共同打造溫暖、健康、永續的社區願景。

    湖西青螺社區收到來自民間捐贈，提供長者用餐。（歐正崴提供）

