新北終身學習商鋪啟動 9月起開設逾300堂免費課程

新北市2025年終身學習商鋪將於9月起跑，今年共串聯全市29區、103家特色商鋪，預計開設309堂免費課程。（記者賴筱桐攝）

2025/08/21 13:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕為推廣終身學習，新北市教育局今天召開「2025年終身學習商鋪」啟動記者會，為即將在9月15日開跑的系列課程揭開序幕。今年共串聯全市29區、103家特色商鋪，預計開設309堂免費課程，服務超過6000位市民，希望民眾在日常生活中「隨處可學」，實踐學習型城市願景。

教育局長張明文表示，新北市自2022年起推動「學習型城市計畫」，去年榮獲教育部學習型城市認證，為六都唯一獲得認證城市，去年首度推廣「終身學習商鋪」，以「智慧、韌性、健康、宜居」四大主題，打造全民學習新場域，結合產官學資源，讓傳統技藝傳承、生活美學技藝與市民學習融合，提供多元且貼近生活的課程。

記者會現場邀請土城「王鼎時間科藝體驗館」示範課程，帶領長者認識鐘錶運作原理、組裝鐘錶，展現「學習不分年齡」的精神。

「王鼎時間科藝體驗館」館長林之馨表示，透過商鋪平台將鐘錶工藝的知識與實作經驗，傳遞給不同年齡世代，看到學員完成作品的成就感與喜悅，成為推廣課程的動力。

曾參與陳逢顯毫芒雕刻館課程的學員胡林分享，透過課程接觸傳統工藝，除了學習精細技法，更深刻體會在地文化之美，老師用心指導，使學員產生濃厚學習興趣。

教育局表示，今年終身學習商鋪擴大規模，課程涵蓋文化藝術、環境教育、食農體驗等多元主題，9月起開放在「新北市學習地圖網」報名，目前整合全市21類、702個終身學習機構課程資訊，提供市民一站式查詢與報名服務。

