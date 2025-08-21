為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    校園50公尺內禁售加熱菸 北市衛生局：違反最重可處5萬

    國健署日前有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，台北市衛生局今（21）日表示，WHO「加熱菸健康影響證據報告書」明確指出，加熱菸的煙霧中，多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍。（資料照）

    2025/08/21 13:28

    〔記者孫唯容／台北報導〕國健署日前有條件通過2家加熱菸業者、共14品項申請案，台北市衛生局今（21）日表示，WHO「加熱菸健康影響證據報告書」明確指出，加熱菸的煙霧中，多達29種有害及潛在有害成分，是紙菸的2至10倍。於111年3月25日公布施行的「台北市新興菸品管理自治條例」即已明確規範，任何人不得於距離台北市各高級中等以下學校基地境界線50公尺以下區域內，販賣加熱式菸品，違者處新台幣1萬至5萬元罰鍰。

    近期中央有條件通過核定的加熱菸，衛生局長黃建華局長指出，為積極維護學子健康、不受菸品誘惑，對於近期中央有條件通過核定的加熱菸，台北市於111年3月25日公布施行的「臺北市新興菸品管理自治條例」即已明確規範，任何人不得於距離北市各高級中等以下學校基地境界線50公尺以下區域內，販賣加熱式菸品，違者處新臺幣1萬至5萬元罰鍰，衛生局會加強向販售業者宣導，在通過核定的加熱菸上市後，也會派員加強稽查，維護學子健康。

    馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新表示，尼古丁會對大腦前額葉皮層中產生神經毒性作用，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，愈早開始吸菸，愈早成為菸商的忠實顧客，所以菸商最喜歡35歲以下的年輕人。

    國教行動聯盟青年部李雨函執行長也提醒，菸商對年輕人行銷的3大技倆包括魅惑行銷、酷炫裝置以及加味菸，一定要辨識清楚，此外，菸害防制法明文規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告、使用類菸品（電子煙）或未經審查通過的指定菸品（加熱菸），更千萬不可提供新興菸品給同學或網路轉傳新興菸品資訊，可能會觸法被罰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

