中市朝2030公車全面電動化 電動公車2倍快速成長佔比將逾5成

中市電動公車，目前數量持續增加中。（市府提供）

2025/08/21 13:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕電動公車為一個城市的淨零碳排重要核心指標，台中市目前上路的電動公車計293輛，加上中央已核定331輛，預計有624輛電動公車陸續投入公共運輸服務，全台中市現有公車1280輛，電動公車佔比將突破5成，相較去年的2成，成長率翻倍績效，是台中公車邁向全面電動化的嶄新里程碑。

中央推「2030公車全面電動化」，而台中市7月22日獲中央肯定推動電動公車達標的「2024績優城市獎」，交通局長葉昭甫表示，台中市8月上旬再獲中央核定補助110輛電動公車，截至8月14日止，中央累計已核定331輛，加上目前台中市有293輛電動公車上路行駛，全市預計會有624輛電動公車陸續投入服務，電動公車佔由去年的21%提高到48%，接近2倍的快速成長，未來台中市有一半以上的公車都是電動公車，前進到山海屯各區。

請繼續往下閱讀...

葉昭甫指出，電動公車的推動，往往有採購及保養成本相對油車高的議題考驗，對客運業者而言推行不易，且現在全台面臨車商產能有限，以致交車不及等狀況，交通局適時透過各種管道向中央反映業者困境，向中央爭取補助，紓解業者購車負擔。

交通局表示，華德動能在今年7月30日公告與台中汽車客運簽約15輛電動低地板公車合約，新造型華德電巴首次進駐台中地區正式營運，預計會配置在307路、324路及325路。

此外，統聯客運預計今年8月中旬會有12台新的電動公車交車投入台中市市區公車營運服務，其餘已核定電動公車皆在積極打造中，朝向「2030公車全面電動化」目標再邁進一大步。

台中市電動公車數量增加，山海屯都皆有電動公車路線。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法