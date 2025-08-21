又見校園霸凌！國北教體育系新生踢爆「遭學長姐恐嚇」

國立台北教育大學。（取自國立台北教育大學官網）

〔即時新聞／綜合報導〕昨（20）日晚間社群平台Threads瘋傳數張群組截圖，就讀國立台北教育大學（國北教）體育系的新生爆料，學長姐在群組公布包含「見到學長姐要問好」等注意事項，要求新生必須配合，並對沒有即時回應的人，使用威脅字眼恐嚇。涉嫌校園霸凌的對話曝光後，立即引起各界熱烈討論與譴責。

根據截圖對話顯示，一名國北教體育系大二學姐在LINE群組告知注意事項，並要求新生看過後點選按讚的表情符號，但有人不慎按到其他符號，未料竟被另一名學長當眾標記質問「哪個字看不懂？」，接著要求新生5分鐘內私訊解釋，還強調學弟妹要遵循「一個口令一個動作」，若發現有誰不滿，就會用上威脅字眼去私訊怒斥對方。

爆料新生透露，他無法理解都上大學了，還會出現像是高中社團一樣的制度，於是將對話截圖分享到上網，內容引起吸引逾370萬人次瀏覽。隨著貼文在網上發酵，其他新生補充自己認識的好友，被非霸凌當事人的國北教學長「關說撤文」；另有新生分享其他截圖，指控學校教練不僅放縱學長姐霸凌新生，還疑似涉嫌帶頭威脅，且學長與教練事後還輪番發文嘲諷新生的爆料行為「很玻璃心」。

網友則紛紛表示，「頗有黨國遺風」、「還沒當兵就在當兵」、「假學長姐制之名，行權威管理之實」、「不就早個1、2年出生而已，現在是把自己當什麼咖小了？」、「一輩子沒體驗過權力的人第一次掌握微薄權力的蠢樣」、「學長姐要不要去申請志願役？感覺軍中環境很適合他們」、「好難想像現在的年輕人竟然會那麼像國民黨時期的長輩」、「我真XX討厭這種階級制度欸，這到底是什麼威權制度？」。

另人對於「體育系」、「師範教育」等領域頻繁爆出霸凌事件感到擔憂，「教育+體育=毫不意外」、「體育系學長姊樣態， 之前抽血事件敢站出來當吹哨人簡直勇者」、「體育系統的特色吧，還看到教練之類的發限動痛陳現在的年輕人玻璃心」、「有什麼樣的教練就會有什麼樣的球隊，他們的教練還沾沾自喜這種霸凌文化」、「據說北教大體育系這個傳統已逾20年，希望今年過後，再也沒有猴子要殘害新生」。

