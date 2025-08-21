為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    增火化爐被質疑處理新北需求 北市殯葬處：明年擬提高外縣市收費

    台北市殯葬處明年擬提高外縣市火化收費。（資料照）

    台北市殯葬處明年擬提高外縣市火化收費。（資料照）

    2025/08/21 13:15

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員何孟樺今（21）質疑北市殯葬處執意增設超過台北市需求的12座火化爐，是讓台北人承擔新北的火葬需求？在基北北桃市長、副市長層級會議，卻從未討論此議題，殯葬處表示，火化爐是以未來死亡人口高峰與火化需求推估為基礎，不能僅參考當前死亡人數；除持續向外縣市提出更新與增加量能的建議外，預計明年也將提高外縣市火化收費。

    殯葬處表示，市府一向非常重視民眾慎重、處理後事的需求，尤其殯葬設施非一蹴而就，需提前規劃、陸續建置才能避免臨時缺口，導致市民在最需要的時刻卻無法獲得妥善服務；協助民眾順利處理後事為大，不知議員為何會有選舉相關的解讀。

    殯葬處進一步說明，基北北桃4市為同一生活圈，無論是台北市民居住於鄰近縣市，或者市民將外縣市家人接來同住，在在證明協同治理的必要，而不能也不該扁平地誤讀為「台北承擔外縣市的不合理需求」。除持續與鄰近縣市殯葬管理單位密切討論共同生活圈的殯葬需求，向外縣市提出更新與增加量能的建議外，預計明年也將提高外縣市火化價格。

    殯葬處說明，增建爐數的計畫並不是一次性全部興建完成。市府會依照需求實際成長、火化技術進步、環境容量及相關法規，以「彈性調整」的方式分階段推進。也就是說，市府只會在確有必要時，才逐步啟動後續爐具的增建。所有的規劃都會以環境品質與市民需求作為最優先考量，後續也會持續向社會公開說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播