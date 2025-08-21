增火化爐被質疑處理新北需求 北市殯葬處：明年擬提高外縣市收費

台北市殯葬處明年擬提高外縣市火化收費。（資料照）

2025/08/21 13:15

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員何孟樺今（21）質疑北市殯葬處執意增設超過台北市需求的12座火化爐，是讓台北人承擔新北的火葬需求？在基北北桃市長、副市長層級會議，卻從未討論此議題，殯葬處表示，火化爐是以未來死亡人口高峰與火化需求推估為基礎，不能僅參考當前死亡人數；除持續向外縣市提出更新與增加量能的建議外，預計明年也將提高外縣市火化收費。

殯葬處表示，市府一向非常重視民眾慎重、處理後事的需求，尤其殯葬設施非一蹴而就，需提前規劃、陸續建置才能避免臨時缺口，導致市民在最需要的時刻卻無法獲得妥善服務；協助民眾順利處理後事為大，不知議員為何會有選舉相關的解讀。

請繼續往下閱讀...

殯葬處進一步說明，基北北桃4市為同一生活圈，無論是台北市民居住於鄰近縣市，或者市民將外縣市家人接來同住，在在證明協同治理的必要，而不能也不該扁平地誤讀為「台北承擔外縣市的不合理需求」。除持續與鄰近縣市殯葬管理單位密切討論共同生活圈的殯葬需求，向外縣市提出更新與增加量能的建議外，預計明年也將提高外縣市火化價格。

殯葬處說明，增建爐數的計畫並不是一次性全部興建完成。市府會依照需求實際成長、火化技術進步、環境容量及相關法規，以「彈性調整」的方式分階段推進。也就是說，市府只會在確有必要時，才逐步啟動後續爐具的增建。所有的規劃都會以環境品質與市民需求作為最優先考量，後續也會持續向社會公開說明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法