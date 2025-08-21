為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    看大稻埕煙火「搶位」全武行 北市觀傳局：持續強化維護安全

    大稻埕昨晚施放煙火，在忠孝碼頭有民眾因觀賞位置發生爭執，在口角之餘還上演全武行，甚至有人被扯斷頭髮，衝突畫面在網路引發瘋傳。（圖擷自threads）

    大稻埕昨晚施放煙火，在忠孝碼頭有民眾因觀賞位置發生爭執，在口角之餘還上演全武行，甚至有人被扯斷頭髮，衝突畫面在網路引發瘋傳。（圖擷自threads）

    2025/08/21 13:17

    〔記者孫唯容／台北報導〕大稻埕夏日節昨（20）日晚間施放300秒主題煙火秀，湧入逾7.6萬人次，包含大稻埕及忠孝碼頭都被人潮擠爆，期間有民眾因觀賞位置發生爭執，不僅爆發口角外，還上演全武行，有人被壓制在地上，甚至有人被「扯斷頭髮」，後續警方獲報到場處理。台北市觀光傳播局今（21）日，除會持續強化夏日節活動現場引導、維護安全與人流管控，也會協請新北市警察局協助加強新北端巡視。

    綜合媒體報導，昨日晚間新北市三重區忠孝碼頭有民眾因煙火觀賞位置爆發衝突，據現場目擊者描述，一名50歲吳姓婦人用寶特瓶替短暫離開上廁所的丈夫占位子，不料一名22歲盧姓女子略過寶特瓶走向前方拍照，遭到吳婦指責搶位，後續盧女的25歲林姓男友及吳婦丈夫也加入爭論，雙方後續爆發嚴重衝突，過程中吳婦疑似情緒失控，竟拉扯盧女的長髮猛力甩動，甚至扯斷頭髮。後續警方到場進行處理，初步調查包括林男、吳女及丈夫均有動手，3人皆涉互毆行為，依違反社會秩序維護法第87條第2款互相鬥毆，將3人移送三重簡易法庭裁罰。

    觀傳局表示，8月20日大稻埕夏日節「雙倍綻放」煙火秀吸引逾7.6萬人次，精彩煙火秀引來許多現場民眾搶拍。大稻埕夏日節活動場域位於台北市延平河濱公園、大稻埕碼頭，亦吸引許多民眾在新北端一同欣賞煙火。

    觀傳局表示，20日晚間在活動對岸的新北市忠孝碼頭周邊，有民眾發生肢體衝突、爬上斜坡觀賞煙火等情事。觀傳局特別呼籲，大家觀賞煙火時保持秩序與安全並互相體諒，避免因推擠造成危險或影響他人觀賞權益。

