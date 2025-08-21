新北好日子愛心大平台6週年 造福5737萬人次

新北市社會局舉辦「新北市好日子愛心大平台感恩會」，感謝社會各界付出的愛心。（記者賴筱桐攝）

2025/08/21 13:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「好日子愛心大平台」自2019年6月成立以來，號召社會各界捐贈善款、物資，幫助弱勢族群，累計至今已造福5737萬人次。社會局今天舉辦6週年感恩會，表揚圓夢英雄、企業、宗教和公益團體，愛心大使白嘉莉獻唱一曲英文歌「世界需要愛」，呼籲大家一起做發光的燈塔，用愛心照亮每個角落。

新北市長侯友宜表示，好日子愛心大平台建置以來執行1263個專案，造福5737萬人次。例如今年5月三峽老翁撞死學童事件，正隆集團立即以基金會和個人名義捐贈600萬元，幫助罹難學童家庭。此外，皇翔建設捐贈3000萬元，支持待用餐、弱勢家庭急難救助和醫療看護等計畫，微星科技長年支持教育和弱勢兒少，鬍鬚張贊助惜食食材，嘉威聯合會計提供獎勵金給辛苦的社工人員，讓新北處處充滿溫暖。

受助代表16歲小宣說，她因家庭因素必須獨自生活，感謝北海岸社福中心社工藍瑩軒協助申請急難紓困和就學補助、租屋補助，也積極媒合好日子愛心大平台資源，讓她專注課業、無後顧之憂，現在她假日會去打工，累積實務經驗，她說：「跌倒了，有大家的鼓勵，會勇敢站起來，繼續前行。」

另一對受獎者為姚炳楠和洪桂英夫婦，姚炳楠2年前從紡織工廠退休，洪桂英曾任教板橋區江翠國小和新埔國小30年，夫妻倆準備搬到彰化伸港養老，離開新北市前，他們上「好日子愛心大平台」網站，挑選小衛星課後照顧、偏鄉教育、弱勢兒少等3個方案，各捐贈10萬元。

「新北市好日子愛心大平台」愛心大使白嘉莉，高唱一曲英文歌「世界需要愛」。（記者賴筱桐攝）

