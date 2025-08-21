為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北好日子愛心大平台6週年 造福5737萬人次

    新北市社會局舉辦「新北市好日子愛心大平台感恩會」，感謝社會各界付出的愛心。（記者賴筱桐攝）

    新北市社會局舉辦「新北市好日子愛心大平台感恩會」，感謝社會各界付出的愛心。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/21 13:09

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「好日子愛心大平台」自2019年6月成立以來，號召社會各界捐贈善款、物資，幫助弱勢族群，累計至今已造福5737萬人次。社會局今天舉辦6週年感恩會，表揚圓夢英雄、企業、宗教和公益團體，愛心大使白嘉莉獻唱一曲英文歌「世界需要愛」，呼籲大家一起做發光的燈塔，用愛心照亮每個角落。

    新北市長侯友宜表示，好日子愛心大平台建置以來執行1263個專案，造福5737萬人次。例如今年5月三峽老翁撞死學童事件，正隆集團立即以基金會和個人名義捐贈600萬元，幫助罹難學童家庭。此外，皇翔建設捐贈3000萬元，支持待用餐、弱勢家庭急難救助和醫療看護等計畫，微星科技長年支持教育和弱勢兒少，鬍鬚張贊助惜食食材，嘉威聯合會計提供獎勵金給辛苦的社工人員，讓新北處處充滿溫暖。

    受助代表16歲小宣說，她因家庭因素必須獨自生活，感謝北海岸社福中心社工藍瑩軒協助申請急難紓困和就學補助、租屋補助，也積極媒合好日子愛心大平台資源，讓她專注課業、無後顧之憂，現在她假日會去打工，累積實務經驗，她說：「跌倒了，有大家的鼓勵，會勇敢站起來，繼續前行。」

    另一對受獎者為姚炳楠和洪桂英夫婦，姚炳楠2年前從紡織工廠退休，洪桂英曾任教板橋區江翠國小和新埔國小30年，夫妻倆準備搬到彰化伸港養老，離開新北市前，他們上「好日子愛心大平台」網站，挑選小衛星課後照顧、偏鄉教育、弱勢兒少等3個方案，各捐贈10萬元。

    「新北市好日子愛心大平台」愛心大使白嘉莉，高唱一曲英文歌「世界需要愛」。（記者賴筱桐攝）

    「新北市好日子愛心大平台」愛心大使白嘉莉，高唱一曲英文歌「世界需要愛」。（記者賴筱桐攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播