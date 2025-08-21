北市整宅公辦都更首例成功招商案 水源2、3期重建都設審議過關

水源2、3期整宅數十名住戶到都市設計審議委員會關切審議進度。（記者何玉華攝）

2025/08/21 12:53

〔記者何玉華／台北報導〕屋齡近60年的台北市水源2、3期整宅重建「城南水源公辦都市更新案」，已在2023年8月招商成功，將興建1幢3棟RC及1幢SRC建築物，今（21）進行第2次都市設計及土地使用開發許可審議，大批居民到場關心審議結果，在根據上次委員會建議釐清區民活動中心適法性跟精進立面設計後，委員針對植栽等環境品質提出優化修正意見，台北市住都中心將配合修正後通過。

「城南水源公辦都市更新案」是台北市整宅公辦都更案第一個成功招商的案件，高達460户的規模，也是北市住都中心招商案中戶數最多的。今年4月進行第1次都設審議，委員會認為整合歷時長久且不易，且為示範性的公辦都更案，尊重開發提案，但為確保整體規劃設計品質及公共性，提出取消東側圍牆、增加南北向人行穿越動線供公眾通行的可能性、西向河岸景觀的立面再優化等建議。

數十名住戶一早就到會場關切，準備了紅布條表達「460戶懇請早日核定水源案」、水源都更20年等待 市府玉成最後一哩路」的期待；住戶代表范秀華出席會議表達心聲說，住戶整合逾20年，屋齡都超過60年，搖搖欲墜，住戶每天都提心吊膽過日，實在等不下去。對於委員會建議取消圍牆，她表示，是為了保護社區長輩、小朋友的安全，有一個舒適的活動空間，且周邊有客家文化公園、還有跨堤天橋到河濱公園，希望保留中庭不開放。

委員會尊重住戶保留中庭的意見，申設單位也將圍牆改以綠籬設置，柵欄的部分則降低高度，預留跨堤到河濱公園的天橋位置、建築立面色彩由灰綠色調整為米白色；委員會今天另對空間綠化、植栽等提出多項優化附帶建議，將再修正後通過，朝後續進度推進。（l3:46更新）

水源二、三期整宅重建基地位於水源快速道路旁，緊鄰客家文化園區，又是水岸第一排，位置相當優異。（台北市住都中心提供）

水源2、3期整宅數十名住戶到都市設計審議委員會旁聽會議室，緊盯審議內容。（記者何玉華攝）

水源2、3期整宅住戶代表，在都市設計審議委員會說明住戶心聲。（記者何玉華攝）

