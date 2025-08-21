農曆七月將至 新北續推紙錢環保焚燒、以米以功代金

新北環保局推動「環境友善祭祀三好事」，鼓勵民眾響應環保普度。（新北市環保局提供）

2025/08/21 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆七月將於8月23日進入傳統信仰祭拜時節，新北市持續推動「環境友善祭祀三好事」，宣導紙錢「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」，鼓勵民眾祈福也能同時做到減少空氣污染，達到環保、健康又誠心的祭祀新風尚。

新北市環保局表示，根據統計去年紙錢集中收運量約2445公噸，其中普度期間的量約佔全年50%，民眾除了可以採取紙錢集中燒或適量燒方式外，今年新北市持續鼓勵民眾以跨域愛心行動取代傳統燒紙錢，可透過「新北環保友善祭祀專區」或以「電子支付」響應活動；也可至「新北市好日子愛心大平台」網站、四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK便利商店）事務機點選「以功代金」，提供民眾更便利的參與管道，共同發揮愛心做功德，代替焚燒紙錢。

環保局表示，新型態的祭祀模式，可將原本購買紙錢的費用轉換為善行，實質幫助弱勢和農民，以三重先嗇宮為例，推出「以米代金」、「以功代金」，不再提供金紙，減少空氣污染，民眾也可利用環保局提供的「紙錢集中收運」服務，將紙錢送至各區清潔隊集中地點，若紙錢量大，可聯絡當地清潔隊協助運送處理。

此外，環保局同步推動「網路線上普度」，民眾可至新北環保友善祭祀專區登記參與，以線上方式表達，誠意不減，亦可減少燃燒香品與紙錢對空氣品質及民眾健康的影響，無論透過以功代金或網路普度，環保局將於農曆七月底在林口區竹林山觀音寺普度法會中，透過祭祀祈福儀式替參與者祈福。

民眾選購金紙時，可選擇經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀紙及香品。（新北市環保局提供）

民眾可至四大超商事務機點選「以功代金」，幫助弱勢團體。（新北市環保局提供）

