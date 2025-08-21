為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    12處高捷聯開案9招商、2動土 林欽榮︰高雄軌道建設「最夯」時刻

    高雄捷運R20後勁站聯開案今舉行動土典禮。（記者李惠洲攝）

    高雄捷運R20後勁站聯開案今舉行動土典禮。（記者李惠洲攝）

    2025/08/21 12:43

    〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R20後勁站聯開案今舉行動土典禮。副市長林欽榮指出，市長陳其邁上任後累計啟動12件捷運聯開案，其中9件招商、2件動土，今天R20動土典禮，也代表軌道建設在高雄正是「最夯」時刻。

    高捷R20聯開案今動土，總投資額達43億元，總開發樓地板面積約1.9萬坪，預計2030年完工，部分空間將打造楠梓第二行政中心，服務台積電周邊先進製程科技聚落。

    林欽榮提到，高雄近年積極招商，除向半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業招手，也積極推動土地開發案，提供捷運站周邊便捷的產業辦公及居住空間；繼捷運橘線O4動土後，今日R20是第二件聯開案動土，也將使得高雄捷運天際線再添新地標。

    林欽榮說，市長陳其邁2020年8月16日上任以來，到今天已經啟動12個捷運聯開案，其中有9個案子已進入招商程序，部分已簽約項目累計有536億元的即將收入。

    他解讀從這些條件來看，今天R20聯開案今動土，代表軌道建設在高雄正是最夯的時候。

    高雄市副市長林欽榮認為，R20動土也代表軌道建設在高雄正是「最夯」時刻。（記者李惠洲攝）

    高雄市副市長林欽榮認為，R20動土也代表軌道建設在高雄正是「最夯」時刻。（記者李惠洲攝）

