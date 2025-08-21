為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    兩爬動物走私氾濫 林保署研議依量體提高罰則

    新北超商包裹驚見鬆獅蜥，林保署表示研擬依照走私量體提高罰則。（新北動保處提供）

    新北超商包裹驚見鬆獅蜥，林保署表示研擬依照走私量體提高罰則。（新北動保處提供）

    2025/08/21 12:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕驚傳新北超商包裹出現2隻自中國廣州違法輸入的「紅魔血系鬆獅蜥」，動保團體台灣動物社會研究會認為，凸顯因罪刑輕微導致地下走私氾濫的現況，農業部林業保育署表示，內部已研議，是否依走私量體裁罰，也會評估是否提高罰則。

    新北動保處獲報有超商出現蜥蜴，經到現場後，發現是一公一母的紅魔血系鬆獅蜥，並經查是違法輸入，後依「野生動物保育法」開罰1萬元並沒入2隻蜥蜴，台灣動物社會研究會表示相關罰則過輕，兩爬等動物走私氾濫，若不慎溢出到野外，易造成如現今綠鬣蜥一樣的生態危機，認為應要加嚴管理。

    林保署保育管理組野生動物管理科長邱國皓表示，鬆獅蜥是國外常見的兩爬寵物，該署也常收到申請活體輸入案，專家評估鬆獅蜥原始生活棲息環境和台灣非常不同，不利鬆獅蜥在台灣野外繁殖，因此送件申請鬆獅蜥輸入通常都會核可，審查程序通常都會在1個月內完成。

    對於違法輸入活體動物罪刑過輕，邱國皓表示，活體動物分為保育類動物與一般野生動物，若要輸入都必須向農業部提出申請，若是違法輸入保育類動物除有高額罰金外，還會有6個月以上、5年以下有期徒刑，一般野生動物違法輸入的部分，依立法比例原則精神，因此罰金微1萬元到5萬元，不過內部目前已開始研議，是否依照違法輸入的量體做裁罰基準，也會評估是否啟動修法。

