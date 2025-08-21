基隆紙錢集中燒減少空污 可預約收運也可送到暫存區

基隆中元祭普度焚燒紙錢代表對祖先與神明的敬意。（記者盧賢秀攝）

2025/08/21 12:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆七月中元祭活動又快到了，基隆祭祀時間長達1個月，有公司行號、社區公普還有民眾私普，焚燒紙錢是傳統祭祀儀式之一，但焚燒紙錢會影響空氣品質，基隆市環保局多年來推動「紙錢集中焚燒」，可以事先預約收運紙錢之外，環保局在天外天焚化爐前設置「紙錢暫存交運區」，民眾可以將紙錢裝箱或包裝送到暫存區。

環保局指出，透過集中收運焚燒，可有效減少空氣中細懸浮微粒與有害氣體排放，降低區域性污染負荷。基隆市紙錢集中收運量已突破1700公噸，市民對環保祭祀理念的高度支持與認同。

請繼續往下閱讀...

為便利市民參與，環保局提供紙錢集中收運服務。民眾可透過電話專線（02-2465-1115分機271）預約免費紙錢收運，提早1天登記預定日期，每週一至週五上午8點至下午5點。收運時間於週一至週六上午9點至下午4點，同時在中元節高峰期間週日上午9點至下午3點半，也加開收運量能。

因應非預約時段的民眾需求，環保局也設置「紙錢暫存交運區」，位於信義區培德路221-3號前行約100公尺處，民眾將紙錢裝入紙袋或紙箱，送到暫存區，隨時都可送去。

基隆市環境保護局長馬仲豪表示，推動紙錢集中焚燒，不僅是空氣品質管理的一環，更體現城市永續發展的理念。環保局將持續深化友善祭祀文化，搭配環境教育、社區宣導與資源整合，鼓勵更多宗教團體與市民朋友共同參與，讓祭祀文化與清新空氣得以並存。

基隆市環保局在天外天焚化爐前設有紙錢暫存交運區。（基隆市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法