    首頁　>　生活

    超商包裹驚見紅色鬆獅蜥 動保團體批地下走私氾濫籲嚴管

    新北超商包裹中驚見2隻鬆獅蜥，台灣動物社會研究會表示，兩爬動物走私輸入氾濫，若溢出到野外，恐又造成生態危機，進而影響糧食安全動搖國安。（新北市動保處提供）

    新北超商包裹中驚見2隻鬆獅蜥，台灣動物社會研究會表示，兩爬動物走私輸入氾濫，若溢出到野外，恐又造成生態危機，進而影響糧食安全動搖國安。（新北市動保處提供）

    2025/08/21 11:49

    〔記者楊媛婷／台北報導〕驚傳新北超商包裹出現2隻自中國廣州違法輸入的「紅魔血系鬆獅蜥」，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏今（21日）指出，法律罪刑輕微甚至法院判決初犯不罰，有心人透過走私輸入繁殖販售，無視外來種的入侵影響糧食安全進而動搖國安，最後都是全民買單，籲政府重視。

    新北動保處獲報有超商出現蜥蜴，經到現場後，發現是一公一母的紅魔血系鬆獅蜥，並經查是違法輸入，後依「野生動物保育法」開罰1萬元並沒入2隻蜥蜴。

    兩爬類動物受到不少民眾的喜愛進而飼養，但也常因為熱潮過後棄養，最後造成生態危機，陳玉敏指出，目前在南台灣氾濫的綠鬣蜥就是如此，每年國家都要支出好幾千萬元移除，但成效有限，對於外來種輸入必須謹慎。

    陳玉敏進一步指出，依法若要輸入外來種的兩爬類動物，都必須跟林保署提出申請，林保署會再組成專家小組審查該物種對我國生態環境的危害影響程度，但市面販售的許多兩爬類等動物多是透過境外網購違法輸入，甚至直接走私入台，不肖人士再自行繁殖於網路平台兜售，之後又用包裹或快遞寄給買家，無視外來種可能對台灣農業生態環境造成危害，進而影響國安，在運輸過程中，這些兩爬動物無飲水食物，將動物福利視為糞土。

    陳玉敏指出，許多國家都將外來種視為國安議題處理，但台灣現行法律對違法輸入外來種的罪刑過輕，甚至法院實務上還經常初犯不罰，在微罪、初犯不罰，加上私自繁殖後的利益可能達數百萬元，當然最後就成為犯罪的天堂。

    陳玉敏表示，針對寵物應該要嚴格管理，讓所有市面上販售的寵物都應該要可以溯源，也呼籲農業部應盡速加強寵物管理。

