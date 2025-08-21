高雄南向拓展「一日農夫」 首站印尼逾250旅遊業者有合作意願

印尼觀光業者索取「一日農夫」旅遊資訊。（高市農業局提供）

2025/08/21 11:56

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市府積極向東南亞國家推介「一日農夫」旅遊資源，18至22日結合台灣觀光協會，前往印尼首都雅加達以及西爪哇省首府萬隆舉辦2場觀光推廣會，成功吸引超過250家當地觀光旅遊業者到場面對面交流互動，並表達前往高雄合作推廣的意願。

此次觀光推介行程由副局長高鎮遠與業務同仁偕同行銷團隊前往印尼首都雅加達及萬隆，透過攤位呈現永安新港、大樹龍目、六龜新發等多樣化的農村體驗行程。

印尼旅行社協會（ASTINDO）主席Pauline Suharno表示，她對高雄有熟悉感，自己有親戚居住在高雄因此也時常造訪，對於高雄的農村觀光推廣很期待，高雄兼具港都與農村風情，尤其農村「慢旅」與「深度」走讀可以給印尼人不一樣的旅遊體驗，未來也承諾將高雄一日農夫推廣給ASTINDO的會員成員，讓更多印尼人可以體驗高雄的鄉村田園之美。

另一位印尼在地知名旅遊業者代表IMA女士表示，高雄是一個很美的城市，她期待未來可以帶領更多獎勵旅遊的團客來到高雄，體驗一日農夫遊程。

農業局長姚志旺表示，高雄的「一日農夫」遊程將持續透過公私協力與跨界整合拓展國際旅遊版圖，吸引更多海外遊客深入探索高雄，邀請來自世界各地的朋友走進高雄農村，感受高雄土地與人情交織的溫度。

「一日農夫」遊程獲得印尼旅遊業者熱情響應。（高市農業局提供）

