大台南好人好事代表20人出爐 台南消友會理事長蔡明憲當選

2025/08/21 11:44

〔記者楊金城／台南報導〕台南市大臺南表揚好人好事運動協會選出114年度「好人好事代表」20位，擔任台南市消防之友會理事長的寯陽實業董事長蔡明憲也當選，9月30日將在善化區贊美酒店頒獎表彰。

協會理事長黃建豐表示，今年當選的20位代表，來自社會各領域，長期致力於關懷弱勢、急難救助、推動教育文化、支持醫療公益等，以實際行動展現人性的光輝，堪為社會楷模。

其中擔任台南市消防之友會理事長的寯陽實業董事長蔡明憲，是本屆最受矚目的亮點之一。20年來，他持續投入心力守護公共安全，先後捐助逾2011萬元支持台南消防，多次贈送消防車與救災設備，並親自慰勉基層警消、義消，展現對生命安全的重視；同時，也投入1335萬元支持警察單位，協助添購勤務裝備、強化治安能量。從硬體資源補足到精神鼓舞，他始終秉持「攜手守護社會安定」的初心，長年無私奉獻，堪為「好人好事精神」的最佳典範，更獲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯、警察局長林國清、民政局長姜淋煌等人推薦肯定。

黃建豐說，「好人好事代表」的表彰不僅是一份榮耀，更是一股社會教育的力量，期望透過肯定與宣揚，讓更多人看見並效法善行，成為推動社會進步的重要動能。

今年獲選好人好事代表有蔡明憲、林建豪、余柷青、王騰毅、陳清良、俞助明、周文雄、周澄傑、黃世偉、林振家、龔甫青、顏泰山、宋自強、黃國芳、蘇心慧、簡仁芳、丁郁恬、石蔡金雪、謝信義、方龍文。

