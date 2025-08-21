快儲水！竹縣竹北及芎林部分區域 8/26-28夜間停水

新竹縣竹北市及芎林鄉部分區域8月26日到28日三天夜間停水，共6182用戶受影響，請用戶留意。（記者廖雪茹攝）

2025/08/21 11:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「分區計量管網封閉檢漏」停水施工，新竹縣竹北市及芎林鄉部分區域，預計自8月26日至28日共計3天，每日晚上9點至翌日上午5點停水8小時（含恢復供水時程），影響戶數約6182戶，請用戶留意並提早儲水備用。

三區處表示，停水分三階區進行：

一、8月26日晚上9點至27日上午5點計停水8小時，停水範圍包括竹北市鹿場里共1個村里，即竹北市莊敬南路以東至自強南路以西、光明六路東一段以南至福興東路一段以北。影響1703戶。

二、8月27日晚上9點至28日上午5點計停水8小時，停水範圍包括竹北市東海里，芎林鄉文林村、芎林村、上山村、下山村。共5個村里，即竹北市東興路二段128巷以東至芎林鄉富林路二段773巷以西，芎林鄉竹22線以南至豆子埔排水圳以北。影響2825戶。

三、8月28日晚上9點至28日上午5點計停水8小時，停水範圍包括竹北市中崙里、北崙里，共2個村里，即竹北市鐵路以東至縣政九路以西，光明六路以南至科大一路以北。影響1654戶。

上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。而建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

竹北營運所電話：（03）5516814。

