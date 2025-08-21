台灣6處棲地迎接海龜產卵 今年母龜數創新高

南沙海域常可見海龜交配行為。（國立海洋生物博物館吳柏諭提供）

2025/08/21 12:24

首次上稿 11:03

更新時間 12:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕海保署統計，今年4月至7月，母海龜回到屏東縣墾丁與小琉球、台東縣蘭嶼、東沙島、澎湖縣望安、南沙太平島等棲地產卵的數量，創下近年新高，特別是東沙海域豐富的海草資源，讓母龜縮短繁殖周期，更快回到台灣產卵，有助族群數量提升。

海保署提醒，母龜上岸產卵的季節已接近尾聲，但卵窩孵化的高峰才剛要開始。今年颱風帶來豐沛雨量雖能降溫，卻也可能因豪雨與大浪影響孵化，因此更需要減少人為干擾，讓小海龜順利回到大海。

海保署指出，今年台灣主要海龜產卵棲地的母龜數量普遍高於往年，例如望安有3隻母龜回去築巢，其中1隻是前年從望安到東沙覓食，今年又回到望安產卵；蘭嶼新增椰油沙灘產卵地；小琉球則追蹤到母龜到東沙海草床補充能量。

海保署強調，南沙太平島今年2月到7月已記錄逾70隻母龜上岸，累積破百窩卵窩，透過標記與監測，更完整掌握族群數量變化。墾丁白砂、大灣等沙灘已陸續出現稚龜爬回大海的身影，其中1窩的孵化成功率更高達9成。

海保署統計，截至今年7月底，6處棲地共記錄到96隻母海龜，高於去年同期的89隻（去年全年156隻），更遠多於2022年全年的25隻、2023年全年的29隻，今年更是4年來首度6處棲地都記錄到產卵母海龜。

澎湖望安產卵母龜。 （澎湖縣政府提供）

小琉球產卵母龜洄游東沙海域路徑。（海保署提供）

