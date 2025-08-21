花蓮秀姑巒溪4溪底便道「每颱必沖壞」 縣府：將等汛期結束再施工

花蓮南區的崙天便道被颱風沖毀，預計下週一進場施工。（富里鄉公所提供）

2025/08/21 11:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮南區秀姑巒溪及支流鱉溪的橋梁，因為2022年0918地震震垮、或因颱風造成的橋面沉陷，目前5座都在重建新橋中，民眾通行只能走溪底便道，但受丹娜絲、薇帕及楊柳颱風連續來襲，5處溪底便道都被沖毀至今無法修復通車，居民只能繞路。其中進度最快是蚊子洞便橋可在今午通車，至於其他4座橋梁便道由縣府建設處負責發包，預計汛期過後會陸續進場施工。

今年丹娜絲、薇帕及楊柳颱風連續襲台，花蓮南區的5處溪底便道7月已全部毀壞，目前赤科山正在舉辦金針花季，從台9線通往赤科山最快路徑高寮便道又不能走，遊客只能從瑞穗鄉瑞穗大橋走193縣道、或往南繞到玉里大橋再北上至高寮進入赤科山，路程都相當不方便，常讓遊客「霧煞煞」搞不清楚怎麼走！

對此玉里鎮公所機要張德倫說，高寮、玉長便道因為秀姑巒溪河道寬，鋼便橋跨距又大，目前縣府回應是汛期尚未結束，萬一施工中又遇到豪雨或颱風，施工到一半的便橋又會流失，因此規劃8月底之後才會陸續進場施工。

富里鄉公所今天早上則宣布好消息，被颱風沖毀的蚊子洞便橋將在今天中午開放通車；至於崙天便橋因為鋼便橋已沖毀、過水路面也全部流失，必須重新修復路面，縣府建設處回應表示，如無新的颱風來臨，預計下週一25日進場施工，預計施工一個月，估9月25日完工通車；明里便橋則因鋼便橋全部沖毀、涵管沖走，預計鋼便橋長度會由70公尺延長至100公尺，鋼便橋高度也將再加高1.5公尺至2公尺，以增加河川通水斷面，減少阻塞情形，預計下月15日進場施工、11月30日完工，將動用災害準備金方式辦理搶修明里便道。

2022年的0918地震震壞花蓮南區跨越秀姑巒溪的玉長、高寮、崙天大橋3座橋梁，至今全數都還在新建中尚未完成，富里鄉明里大橋、蚊子洞橋則因為橋齡老舊，前年陸續因颱風沖刷橋墩造成橋面沉陷，新橋都還在重建中，因為橋梁施工期間至少三、五年，居民過渡期都靠縣府施作的溪底便道通行。

高寮便道今年七、八月都處於封閉狀態，赤科山金針花季的遊客只能繞行193縣道前往。（玉里鎮公所提供）

