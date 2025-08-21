華航攜手西南航空聯票今開賣 明年1/19起轉機更方便

華航總經理陳漢銘（左三）與西南航空首席執行長 Bob Jordan（右三）於美中時間 8 月 20 日在達拉斯的西南航空總部簽署擴大合作備忘錄，宣布未來針對會員酬賓哩程計畫、共用班號等強化合作藍圖，締造台美航空雙強聯手新局。（華航提供）

2025/08/21 11:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華航空與美國西南航空（Southwest Airlines）合作，聯程機票即日起開賣，明年1月起提供旅客無縫銜接全美超過百座城市。

華航今天（21日）表示，雙方在美中時間8月20日由華航總經理陳漢銘與西南航空首席執行長Bob Jordan在達拉斯的西南航空總部簽署擴大合作備忘錄，未來將針對會員酬賓哩程計畫、共用班號及品牌聯名等領域強化合作藍圖。

華航深耕北美市場，旅客可以搭乘華航直飛美西五大門戶，包括洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及12月3日新開航的鳳凰城，銜接西南航空航班前往芝加哥、休士頓、達拉斯、華盛頓、奧蘭多、拉斯維加斯、丹佛、聖地牙哥、奧斯汀等主要城市，滿足跨太平洋商務觀光等多元需求。

華航表示，即日起旅客可透過華航網站，一站式輕鬆預訂明年1月19日起華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯程機票（一本票），享受跨航報到、行李直掛等便利轉機服務。

華航總經理陳漢銘表示，西南航空是美國旅客最信賴的航空品牌之一，也是華航擘劃北美航網的重要合作夥伴，而華航更是西南航空拓展亞洲市場的首家合作對象，象徵台美聯航策略的重要里程。航班接轉服務只是起點，未來將持續推動雙方會員酬賓哩程互惠計劃、共用班號等，並探索更多兩航聯名的合作機會。

西南航空首席執行長 Bob Jordan 表示，非常榮幸能與華航建立合作夥伴關係，這不僅是西南航空首次與亞太主要國際航空公司展開策略結盟，也為旅客帶來跨太平洋全新旅行體驗。

華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網佈局，規劃直飛北美七大主要城市，包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城及加拿大溫哥華，每周超過40班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，提供近500個航班服務北美往返亞洲的轉機旅客。

華航攜手西南航空聯程機票即日起正式開賣，華航總經理陳漢銘（左三）親赴美國達拉斯西南航空總部與首席執行長 Bob Jordan（右三）簽署擴大合作備忘錄，深化會員互惠、共掛班號合作。（華航提供）

