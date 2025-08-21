為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    車城海灘驚現花紋海豚擱淺 傷口過大回天乏術

    海巡人員及屏東縣政府保育站及成大鯨豚中心的人員為鯨豚保濕。（海巡署南部分署提供）

    海巡人員及屏東縣政府保育站及成大鯨豚中心的人員為鯨豚保濕。（海巡署南部分署提供）

    2025/08/21 11:15

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署第八巡防區指揮部昨天上午10時39分接獲民眾通報，於屏東縣車城鄉海口沙灘發現受傷擱淺鯨豚，當即調派海口責任區各單位人力趕赴現場搶救。

    海巡同仁抵達現場後發現一隻受傷擱淺海豚，立即將其扶正，並以濕毛巾包覆外持續用海水保濕，經查證該擱淺海豚為俗稱的花紋海豚，體長約270公分，且尾鰭疑似有外傷，尚有生命跡象。

    海巡人員後續會同海洋保育署屏東海洋保育工作站及成功大學鯨豚研究中心一同處置，經評估後將海豚後送至成大研究中心進行專業救護及照顧，不過，疑似傷口過大雖後送仍回天乏術。

    花紋海豚學名瑞氏海豚，因其身上花紋得名，主要被目擊於台灣東部海域，屏東海域雖可見，但機率是遠低於屢屢在琉球航線目擊的瓶鼻海豚；成功大學鯨豚研究中心主任王浩文昨晚就針對瑞氏海豚進行病理解剖，希望了解死因。

    南部分署第六岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，民眾如果發現擱淺鯨豚時，可依循「三要四不原則」，要扶正、要保濕及要記錄呼吸心跳，不要讓鯨豚風吹日曬、不要站於離頭部尾部太近的地方、不要推拖拉扯牠及不要喧嘩，並撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將立即前往協處。

    擱淺的鯨豚後送成大鯨豚中心仍不治。（海巡署南部分署提供）

    擱淺的鯨豚後送成大鯨豚中心仍不治。（海巡署南部分署提供）

