台東熱氣球嘉年華今晚閉幕 「理想混蛋」壓軸演唱

台東熱氣球嘉年華昨晚舉辦熱氣球光雕音樂會，今晚將辦閉幕音樂會。（台東縣府提供）

2025/08/21 11:08

〔記者黃明堂／台東報導〕台東熱氣球嘉年華昨晚舉辦熱氣球光雕音樂會，有「熱氣球X無人機X煙火秀」展演外，並由「旺福」演唱輕鬆詼諧的歌詞和熱情奔放的節奏，今天晚間閉幕音樂會將由「理想混蛋」壓軸演出。

縣政府表示，今年因氣候不穩定，多場鹿野高台光雕音樂會未能如期進行原訂的噴火繞場演出，昨晚熱氣球團隊順利以噴火器繞場揭開序幕，由街舞團體「KEEP DANCE STUDIO」精彩開場，精湛舞技與活力編排點燃現場氣氛，隨後重頭戲「熱氣球X無人機X煙火」展演驚艷登場，並由哆啦A夢帶領著臭腳Y、海盜少年、傑羅尼莫等13顆熱氣球隨音樂與無人機和煙火相互映襯展演，充滿共鳴的聲光饗宴驚豔全場，現場觀眾驚呼連連，而最後一場無人機QR Code抽獎也引來球迷粉絲的熱情參與。

縣府說，今天是熱氣球嘉年華最後一天，想要搭乘繫留體驗或是想要欣賞「熱氣球光雕X無人機X煙火展演」的朋友們務必把握最後機會，今天下午場次的繫留體驗及造型球展演將提早至6點結束。

