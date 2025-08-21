為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高鐵新制！講電話得去玄關！9/22起「寧靜車廂」上路 不配合會拒載

    台灣高鐵公司公布新制，未來旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話，目的是保持車廂內安靜，維持搭乘品質。（資料照）

    2025/08/21 10:44

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司公布新制，未來旅客若要講電話，得到列車與列車間的玄關，不能再在車廂內講電話，目的是保持車廂內安靜，維持搭乘品質。新制將在9月22日上路，前期先強力宣導，後期若旅客不配合，高鐵公司得拒載。

    高鐵公司董事長史哲受訪時表示，「寧靜車廂」目的是要維持其它旅客的搭車品質，車上聽音樂、看影片就得戴耳機，這不是很困難的事，不要把聲音放出來讓車廂其他旅客都聽到，「要講電話就去玄關（車廂與車廂連接處）講，不要影響其他旅客」。

    史哲表示，旅客搭高鐵無非是希望快速且能在車上好好安靜地休息，現在買個耳機一點都不貴，很早以前高鐵商務艙還有發放耳機，但因耳機屬於個人物品，最後也取消了，現在自備耳機完全不是難事，因此會認真地推行「寧靜車廂」。

    史哲說明，高鐵很快會修改與旅客的運送契約，明確規範3C產品及耳機的使用規範。目前是呼籲旅客在列車上講電話輕聲細語，之後會明訂「手機通話必須到車廂玄關」。初期會有3個月勸導期，會嚴格執行，在勸導期過後若屢勸不聽，最嚴重可解除運送契約。

    史哲強調，這種做法跟日本的新幹線上搭乘規定一樣，國人去日本都能夠遵守了，在台灣搭高鐵一樣能遵守，這也是要還給旅客好的搭乘品質，大家要一起維護高鐵這個品牌，「就像旅客不可能容忍有人在車廂內抽菸，未來也不該因旅客大聲講電話或看影片、聽音樂而影響到其它旅客」。

