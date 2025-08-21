為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南關山里路塌百米初估復建須5400萬 先闢便道

    進出關山里主要聯外道路南179線4K附近嚴重崩塌，交通中斷，正開闢便道。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/21 10:41

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕偏遠的台南市南化區關山里，主要聯外道路南179線4公里附近，在0728西南氣流帶來的豪雨期間，因邊坡沖刷，造成嚴重的崩塌，受損長度約有百米，交通中斷，市府工務局初估復建經費至少要5400萬元，正向中央爭取，全力推動，但會先開闢1條便道，預計本月底前完成。

    南化區長徐全立指出，目前關山里居民進出，得在當地由嘉149線先到嘉義大埔，再從楠西繞行過來，路程將近多1倍，尤其正值麻竹筍產季，增加運送成本，便道若能先打通，可造福鄉親。

    南市工務局提到，崩塌處猶如走山一樣，擋土牆全毀，即使下方基樁約有15米高，依然支撐不住，顯見當時豪雨之劇烈。

    工務局表示，該段道路原寬約6米，毀損長度有100公尺左右，包含邊坡修築、擋土牆新建等，要復原初估經費5400萬元以上，正積極爭取。

    工務局強調，目前會先在靠近邊坡處開闢1條約3米寬的應急便道，讓當地居民可以臨時進出，不必再繞遠路。

    進出關山里主要聯外道路南179線4K附近嚴重崩塌，交通中斷。（南化區公所提供）

