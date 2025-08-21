玲玲颱風生成！氣象署估「短命」恐僅24小時 對台無直接影響

玲玲颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

2025/08/21 10:05

〔記者林志怡／台北報導〕「短命颱」玲玲今（21）日上午生成。中央氣象署指出，玲玲颱風對台灣將無直接影響，且生命週期較短，預估24小時後就會減弱，今日各地仍是多雲到晴的好天氣，午後雷陣雨雨區較前幾天縮小，多分佈於西半部地區及東半部地區，民眾外出務必注意高溫。

中央氣象署今日09時32分發布颱風生成訊息，原位於日本九州西方海面的熱帶性低氣壓（TD15），於今日08時發展為輕度颱風，編號第12號，國際命名「LINGLING」，中文譯名「玲玲」，預測未來向東朝日本九州移動，對台灣無直接影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻說明，玲玲颱風位置已經非常接近九州陸地，強度預計只能維持24小時左右，明日一早又會減弱，活動時間相當短，而今天台灣天氣更加晴朗穩定，今日西半部地區跟東半部山區有午後雷陣雨，但降雨範圍較侷限，且明後天雨區將進一步縮小至山區。

黃恩鴻說，下週一過後的天氣也相當類似，但因水氣稍多，迎風面的花東、恆春半島偶爾會有較明顯的局部雷陣雨，午後雷陣雨範圍也再度擴大至西半部平地。

至於本週六適逢823公投及第二波大罷免投票日，黃恩鴻說，當天各地都是多雲到晴的好天氣，午後雷陣雨也僅侷限於山區，但接下來一段時間需注意高溫，各地普遍有33至35度，局部氣溫可達36度，另台北跟中南部近山區氣溫可達36度以上。

