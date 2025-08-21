為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西濱彰化段常封路施工用路人納悶 工務段曝原因

    西濱彰化段重新鋪設柏油路面後平坦順暢。（圖由彰化工務段提供）

    西濱彰化段重新鋪設柏油路面後平坦順暢。（圖由彰化工務段提供）

    2025/08/21 10:34

    〔記者湯世名／彰化報導〕「怎麼又施工了？」省道台61線西濱快速道路近1個月來經常性的施工，用路人都須改道行駛而不解，公路局彰化工務段對此表示，是因為之前大雨造成許多坑洞，儘管曾回填改善，但多是暫時性為主，經過重車輾壓仍會出現破損，因此為一勞永逸，他們遂發包將整個路面重新刨除並鋪設柏油，讓用路人全行駛在嶄新的路面。

    公路局彰化工務段公告，將在26日上午9點至28日晚間12點，進行台61線175K~169K洋厝至線西北上路面改善，屆時將封閉北上洋厝至線西路段，北上車輛由洋厝匝道匯出→濱海路（往東-洋仔厝）→台17線（往北-草港）→縣道138線（往西-彰濱工業區）→台61線（線西匝道匯入台61線）。請用路人改道行駛濱海路、台17線及縣道138線。

    另外，8月25日至28日、9月1~3日，每天晚間10點至隔天清晨6點，以及8月28至29日每天上午9點至下午4點，進行180K~185K福興至漢寶南下路段施工。

    8月25至28日及9月1~3日的施工，將封閉180K~185K南下福興至漢寶路段，南下車輛請由台61線（下福興匝道）→行駛台17線→轉彰177線→接續台61線旁平面道路→回台61線主線。8月28至29日則封閉180K~185K南下福興至漢寶路段內側車道，南下車輛請提前變換車道，行駛外側車道 。

    台61線福興至漢寶南下封閉施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

    台61線福興至漢寶南下封閉施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播