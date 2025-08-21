西濱彰化段常封路施工用路人納悶 工務段曝原因

西濱彰化段重新鋪設柏油路面後平坦順暢。（圖由彰化工務段提供）

2025/08/21 10:34

〔記者湯世名／彰化報導〕「怎麼又施工了？」省道台61線西濱快速道路近1個月來經常性的施工，用路人都須改道行駛而不解，公路局彰化工務段對此表示，是因為之前大雨造成許多坑洞，儘管曾回填改善，但多是暫時性為主，經過重車輾壓仍會出現破損，因此為一勞永逸，他們遂發包將整個路面重新刨除並鋪設柏油，讓用路人全行駛在嶄新的路面。

公路局彰化工務段公告，將在26日上午9點至28日晚間12點，進行台61線175K~169K洋厝至線西北上路面改善，屆時將封閉北上洋厝至線西路段，北上車輛由洋厝匝道匯出→濱海路（往東-洋仔厝）→台17線（往北-草港）→縣道138線（往西-彰濱工業區）→台61線（線西匝道匯入台61線）。請用路人改道行駛濱海路、台17線及縣道138線。

請繼續往下閱讀...

另外，8月25日至28日、9月1~3日，每天晚間10點至隔天清晨6點，以及8月28至29日每天上午9點至下午4點，進行180K~185K福興至漢寶南下路段施工。

8月25至28日及9月1~3日的施工，將封閉180K~185K南下福興至漢寶路段，南下車輛請由台61線（下福興匝道）→行駛台17線→轉彰177線→接續台61線旁平面道路→回台61線主線。8月28至29日則封閉180K~185K南下福興至漢寶路段內側車道，南下車輛請提前變換車道，行駛外側車道 。

台61線福興至漢寶南下封閉施工，替代道路出爐。（圖由彰化工務段提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法