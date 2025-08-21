海龜繁衍處處開花！足跡遍及墾丁到南沙 澎湖望安3母龜登岸產卵

今年全台海龜產卵創新高，孵化率也提升。（海保署提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以往台灣海龜研究重鎮，集中在澎湖望安綠蠵龜保護區，海洋委員會海洋保育署成立後全台調查顯示，今年自4月起，墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、望安到南沙太平島，都頻傳來母龜登岸產卵喜訊。

海保署指出，今年台灣主要海龜產卵棲地的母龜數量普遍高於往年。澎湖望安有3頭母龜回來築巢，其中1頭前年從望安游到東沙覓食，今年又回來產卵；蘭嶼新增椰油沙灘這處新產卵地；小琉球也追蹤到母龜長途洄游至東沙海草床補充能量。這些紀錄顯示，東沙海域豐富的海草資源讓母龜能縮短繁殖周期，更快回到台灣產卵，有助於族群數量的提升。

南沙太平島的成果最令人驚豔，今年2月到7月已記錄逾70頭母龜上岸，卵窩累積破百，透過標記與監測能更完整掌握族群數量變化。此外，墾丁今年也迎來母龜造訪，白砂、大灣等沙灘陸續出現稚龜爬回大海的可愛身影，其中有1窩孵化成功率更高達9成，為保育工作添上一筆亮麗成果。

同時，海保署今年持續在小琉球推動「海龜街頭開講」及「預約式講座」，向民眾與遊客傳遞海龜知識與保育觀念，希望讓大家更加了解海龜面臨的威脅與保護的重要性，並建立「與海龜共存」的友善行動意識。並呼籲民眾若在沙灘或海上活動時遇見海龜，請保持距離、不打擾，也不要踩踏有標示的卵窩位置；夜間活動應減少光源，並減少塑膠製品使用，避免廢棄物留在沙灘。

