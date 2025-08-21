中市綠空廊道自行車道「全線通車」？ 仍存斷點安全堪憂

市議員黃守達與市府相關首長試騎中市綠空廊道自行車道。（黃守達提供）

2025/08/21 10:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市綠空廊道自行車道已「全線通車」，市議員黃守達、謝志忠與副市長黃國榮、建設局長陳大田及各相關局處親自騎自行車體驗，發現有無法直接穿越台中火車站、缺乏專屬自行車道及騎行路線標示不清等3大問題，需要市府改進，才能讓此條城市自行車道符合民眾需求。

陳大田表示，將優先打通台中火車站車站專用區與保存區相接鄰的人行道牽行區（復興路至大智路段），在人行道寬度條件允許下開放自行車與行人共用，並拆除車阻設施，優化為「人車共道」的自行車友善空間；同時增加牌面指引與標誌數量，讓市民能安心暢遊綠空廊道。

台中市綠空廊道自行車道全長21公里，由大慶車站到豐原車站。

黃守達表示，車隊是從五權車站出發，騎行至台中車站北側段，實際檢視路況，無論南往北或北往南，直覺上都會想從綠空鐵道穿越台中車站，但即使下車牽行，仍然處處受阻，如大智北街與北段綠空廊道之間的出現一條小徑，因為標示不明，大家都會往此處騎，但兩端設有車阻，自行車必須費力搬運，是否允許騎乘或必須牽行也存在爭議。

黃守達強調，由於無法穿越台中車站，自行車被迫繞行至車流繁忙的復興路四段，與機車、汽車爭道，風險極高，尤其對於帶著孩子騎車的家長來說，相當危險。

他指出，另一個問題就是騎行路線標示不清，此次騎的動線為從南段綠空廊道，經台中路、復興路四段、大智北街與中間的小徑，抵北段綠空廊道。雖然沿途設有「內山環線」告示牌，但在轉彎處缺乏明確指引，小徑的進出口更是難以辨識，難以正確判斷路線，市府相關單位必須與鐵路局積極協調，提出具體改善計畫。

中市綠空廊道自行車道有一段小徑，竟設車阻，造成不便。（黃守達提供）

