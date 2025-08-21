東方白鸛入籍雲林麥寮！ 日專家助改善棲息平台盼吸引「新住民」

東方白鸛。（圖由吳明宜提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮濁水溪出海口生態園區孕育豐富生態，更是吸引許多候鳥棲息。協助當地生態復育的麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，生態園區已設置3組東方白鸛棲息平台，日前更有日本東方白鸛協會前來交流，將透過日方協助改善平台設計，讓更多東方白鸛「入籍」。

濁水溪出海口生態園區已經吸引超過200多種鳥類棲息，如黑面琵鷺、花嘴鴨、東方白鸛等珍貴鳥類都是「座上賓」，第四河川分署也針對此地設置3組針對東方白鸛棲息的平台，以利鳥類繁衍、築巢，期望將候鳥變為「留鳥」。

吳明宜表示，日本東方白鸛協會副會長安國庫生、會員井上遠Ph.D.、永瀨倖，17日在第四河川分署長李友平等人陪同到現地了解現況，發現棲息平台上並無東方白鸛棲息，安國庫生等人提供日方所設計的棲息平台相關資料。

吳明宜說，台灣設計平台屬於鋼構，日方則是採用木質碗形設計，而日方版本較利於鳥兒築巢，因此會依照日本資料進行平台改善，此外更會再另覓地點設置，也會前往日本參訪取經。

吳明宜表示，過去能記錄到超過10隻東方白鸛來台度冬，但去年則有6隻留下，今年更是增加至8隻，顯見鳥兒們打算在當地定居，希望透過這次台日交流、未來前往取經，讓更多東方白鸛成為「新住民」。

第四河川分署已針對東方白鸛設置3組棲息平台。（圖由吳明宜提供）

