    首頁　>　生活

    宜蘭大同四季南山高冷菜 產地直送還推趣味農旅

    宜蘭大同四季南山地區，是台灣夏季重要高冷蔬菜產地，有一群返鄉青農籌組宜蘭縣原住民產銷合作社，並成立「山上看菜」品牌，產地直送新鮮農產。（記者王峻祺攝）

    2025/08/21 09:54

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉四季南山地區，是台灣夏季重要高冷蔬菜產地，有一群返鄉青農為推廣家鄉蔬果，成立宜蘭縣原住民產銷合作社，經農糧署東區分署輔導，在宜蘭市蘭陽原創館設立「山上看菜」概念店，除產地直送新鮮農產，還推趣味農旅，帶民眾上山看菜，體驗部落日常。

    宜蘭大同四季、南山部落，海拔約800至1200公尺，除是泰雅族人的家，也是台灣夏季高麗菜的故鄉，種植面積超過1千公頃，因有得天獨厚的氣候，是全台最大高冷蔬菜產地，3年前多名青農籌組產銷合作社，推廣產銷履歷驗證，協助社員代銷與契作蔬菜。

    「山上看菜」經理陳頎文說，為擴大市場，投入開發預購系統，並建立品牌「山上看菜」，主打冷藏宅配有產銷履歷驗證的高麗菜，今年則在蘭陽原創館設立品牌故事館，直送新鮮農產，還開設手作綠寶石植栽食農教育課程，另推廣部落生態遊程，邀民眾上山體驗農事。

    農糧署東區分署副分署長陳吉村說，不僅輔導四南地區種植產銷履歷驗證的安心健康蔬菜，還設立「山上看菜」概念店，做為展示、電商販售與食農體驗在地平台，同時也和旅宿業者合作，引導旅客認識農村，拓展農產行銷通路並促進農業觀光，落實「消費地即產地」的理念。

    一日農旅部分，遊客將自南山部落「羅葉尾溪」出發，跟著部落耆老走進山林，在檜木林香環繞下，認識櫻花鉤吻鮭復育地，並在享用道地泰雅風味餐後，親自下田體驗農事，感受部落日常。

    位於宜蘭市蘭陽原創館的「山上看菜」概念店，除從四季南山產地直送新鮮農產，還推食農課程及趣味農旅體驗。（記者王峻祺攝）

