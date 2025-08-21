為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆市公車運價將調漲 票價暫不漲

    基隆市使用率高，但長年虧損。（記者盧賢秀攝）

    基隆市使用率高，但長年虧損。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/21 10:11

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車處長期虧損，負債已達12.4億元，駕駛薪資也無法調整，留不住人。基隆市交通處表示，將在下個月召開公車運價審議委員會，調整公車運價，票價補貼會納入明年預算，但公車票價漲不漲？屬於政策性問題，目前考慮暫不漲價。

    基隆市是全台唯一老人可無限次數免費搭公車的縣市，也是唯二由地方政府營運的市公車，長年虧損，負債已達12.4億元，累計虧損高達20億元，開放民營聲浪也時有所聞。

    近來公車經常拋錨，司機薪水與民營業者有段差距，留不住人，因此市議員要求市府調整公車運價，補貼差額，改善司機待遇與車輛維護品質。

    市議員陳冠羽及吳驊珈表示，基隆審計室明白指出市府應核實計算基隆市公車實際成本後給予票價補貼，才能改善基隆市公車處鉅額虧損以及司機人數不足、離職率高的問題，要求市府儘速執行。

    交通處長陳耀川表示，市府今年已經成立市公車運價審議委員會，同時也依照《公路法》第42條規定，針對運價的18項成本提出運價報告，也於今年4月及7月進行小組審議。預計下個月召開運價審議大會。運價公布後，票價補貼會編列在明年度的總預算中，以改善公車司機的待遇及車輛維護品質。

    公車處長鍾惠存也表示，會視運價審議，調整票價補貼幅度，進行公車司機的待遇調整。

    據了解，預估公車運價可望調漲，但有關的公車票價目前沒有考慮漲價，差額則由市府編列預算補貼。

