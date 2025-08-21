烤大豬當補給！苗栗泰安原鄉秘境森林馬拉松9/7開跑

泰安原鄉秘境森林馬拉松9月7日開跑烤大豬當補給品，6日還有選手之夜。圖為去年賽事畫面。（泰安鄉長陳吉基提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉公所及泰安鄉溫泉區觀光發展協會合辦泰安原鄉秘境森林馬拉松，希望推廣泰雅傳統文化、泰安溫泉，9月7日早上4點30分至中午1點30分舉行，並安排滿滿補給品，還包括烤大豬；活動前一天9月6日晚間6點有歌手開唱、泰安在地美食品嚐與摸彩活動等。

泰安鄉公所表示，泰安原鄉秘境森林馬拉松賽事分為全馬（42公里）、半馬（21公里）、10公里及5公里，7日從苗栗縣泰雅原住民文化產業區鳴槍起跑，沿途跑友可欣賞竹林風光、部落生態與原鄉秘境，但也因路線高高低低、上上下下，相當考驗跑者的體能耐力。賽事路線上也設置多處補給站，提供烤大豬、仙草茶、烘焙點心、魚虎與巧克力等。

選手之夜於9月6日晚間舉辦，摸彩獎品包括電視、泡湯券及住宿券等等；另外，當地汶水國小棒球隊為籌備賽事旅費，將到會場為選手加油打氣，盼跑友慷慨解囊或跑捐贈晶片卡（每個晶片卡可退贈100元），一圓少棒隊參賽經費。

