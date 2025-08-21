宜縣公車亭缺特色、無避雨效果被檢討 縣府納入盤點、打造鄉鎮特色

宜縣公車亭被認為缺乏地方特色，且無遮避雨效果，縣府將辦理改善。（資料照）

2025/08/21 10:01

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭多雨，縣內建置有302座公車候車亭，但審計部宜蘭審計室認為，候車亭缺乏地方特色，亦無遮避雨效果，且未設置照明設備衍生安全疑慮與使用不便，要求檢討改善。縣府表示，今年已辦理一鄉一特色候車亭規劃及設計，同時將候車亭照明、遮避雨設施納入盤點，明年視財源情況編列建置。

宜蘭縣政府考量宜蘭氣候多雨特性及縣內諸多公車停靠站無候車亭設施，為增加民眾等候公車舒適性，自94年起逐年於公車站建置候車亭，迄今完成建置302座候車亭。

但宜蘭縣審計室發現，宜縣候車亭造型缺乏地方特色，建議縣府後續建置規劃時，納入所在區域環境特色，並以主題性或裝置藝術方式呈現，提升便利性與美感，以促進觀光發展。

審計室補充，縣府雖曾針對候車亭提出「山坡綠幕」、「蘭陽框景」及「山海地景」等3種設計範例，但在112年簽辦時，僅委請廠商設計「簡易款」候車亭19座，未將上述研究案範例納入，未將鄉鎮市特色融入規劃，打造具地方特色的候車亭。

此外，既有候車亭無遮避雨效果，未設置照明設備，夜晚衍生安全疑慮及使用不便，對長者不安全，容易成為治安死角。宜蘭審計室認為，縣府應速盤點轄內候車亭照明設備設置情形並檢討增設，以提升民眾候車安全。

縣府坦言，已於今年辦理一鄉一特色候車亭規劃及設計案，納入在地區域特色環境，並以主題性或裝置藝術方式，呈現候車亭多元樣貌，並候車亭照明設備納入巡查盤點，後續將依盤點需求，在明年度視財源情況編列預算，分階段辦理候車亭照明設備建置工程，同時加強遮避雨要求，一次到位。

