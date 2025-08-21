嘉義好美海灘志工勸導帶走垃圾 竟被遊客辱罵「管什麼」？

好美海灘最近成為熱門景點。（民眾提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美海灘近兩個月因有大量文蛤，吸引大批遊客前來「摸蛤兼洗褲」，假日更是人潮不斷，但在觀光熱潮下，卻傳出部分遊客缺乏公德心，隨意丟棄保特瓶、塑膠袋、濕衣物與衛生棉，公共廁所更宛如「災後現場」，志工們辛苦清理環境，勸導遊客帶走垃圾時，反遭遊客辱罵「這又不是你家的，管什麼」，讓社區居民心痛直呼「好美海灘正在哭泣！」

好美社區發展協會指出，當地經過長達10年的固砂造林，才成就今日美麗的海灘景觀，社區更積極推動綠色永續旅遊，但上天賜予的文蛤資源，卻因部分遊客的不當行為而變調，志工們日復一日清理垃圾，身心俱疲，甚至有人感嘆「這根本是老天的懲罰」。

志工說，昨天非假日，退潮時間仍有很多遊客來摸蛤仔兼洗褲及「丟垃圾」，夥伴打掃時請一位女孩把自己的垃圾帶走，卻被嗆「管什麼」；不只是廁所，堤防也都是遊客丟的垃圾，痛批「好美海灘何罪之有，要被糟蹋蹂躪至此？」

對此，雲嘉南濱海國家風景區管理處及嘉義縣環保局皆表示，已接獲社區陳情，將研議對策，全力維護好美海灘的環境與景觀。

社區發展協會強調，志工從未期待掌聲或讚美，只希望以行動做出榜樣，提醒每位遊客「垃圾請帶走」，若相關單位再不正視問題，當地居民十年的努力恐怕將付諸流水。

