咖啡香化解暴戾之氣 電信監控業者還願關山天后宮

彭成業一家為感謝媽祖庇祐，回廟中捐獻咖啡機。（廟方提供）

2025/08/21 09:45

〔記者劉人瑋／台東報導〕從疫情前，關山天后宮就偶爾能聞到咖啡香，原來是經營電信、監視系統業者彭成業捐贈咖啡機，至今已更換到第6台、隨時保持2機器運作且有豆子可喝。彭先生說，家族逃難來此受媽祖庇祐，天后宮亦是童年回憶，這才會持續捐獻也算還願於廟方，期待以咖啡香化解廟會年輕人鬥毆暴戾之氣，多些咖啡香與不同的年輕信眾。

近年來，有時步入造型古樸的關山天后宮能聞到咖啡香，廟中志工表示，咖啡機為信眾彭成業所贈，但豆子喝的是各信徒捐的百家豆，仍以彭成業所捐居多。

彭成業持續保持永遠都有2台咖啡機可運作、有豆子可喝咖啡，他的捐獻也獲廟方重視，近期訂製廚櫃專擺機器，這也讓捐獻者心情大好。彭成業說，會捐獻的另一原因也是「還願心態」，感謝媽祖庇祐家族。他說，只要不要有非份之想，媽祖皆能應允之。

彭成業表示，從小被阿公、長輩們帶來廟中遊玩，自己家族也常在此祭拜神明，關山天后宮和以往一樣的古樸、莊嚴，不似近代寺廟妝點得五彩繽紛，這不只是信仰中心，也是重要童年回憶，只是令自己難過的是，近年廟會常有年輕人鬥毆，「神明歡迎各式信徒，自己也不排斥他們敬神，但盼吸引更多不同信眾，想喝多少都行，以咖啡香化解暴戾之氣」。

彭成業的兒子已在北部成為外科醫生，關山鎮長彭成豐則是彭成業堂弟，中研院副院長彭信坤亦是出自家族，但彭氏一族實是在約百年前從苗栗逃避水患至此，如今已是人才濟濟、活躍各領域。彭成業說，自先祖迄今皆受關山媽祖庇祐，方能使彭氏一族深根茁壯，終不能忘本。

奉獻不只是在彭成業這代，身為公司老董，兒子從醫未承衣缽只能作罷，但他更放心不下的是對天后宮的奉獻、表達家族對於媽祖的感恩，其子則回，即使父親謝世仍為信徒，會為彭家、父親，繼續敬神、捐獻天后宮。彭成業欣然道，比起家業無人繼承，這實在令自己寬心太多。

捐咖啡機不久後，當時廟方尚未訂製櫃子安置。（廟方提供）

廟方重視信眾捐獻，另製櫃子擺設，供信眾更方便免費飲用咖啡。（民眾提供）

