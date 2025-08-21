彰化青蔥狂飆天價！ 農民自嗨「原本開納智捷，要換保時捷」

蔥農即將收成，臉書自嗨「原本開納智捷，要換保時捷」。（記者顏宏駿翻攝自農民臉書）

2025/08/21 09:35

一分地3個月就有40萬元收入

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年7月，連下近一個月的豪雨，加上楊柳颱風侵襲，重創青蔥的主要產地彰化，溪湖果菜市場一度創下每公斤400元的新天價，到今天仍有250元的好行情。這波高價讓為數不少種植青蔥的農民帶來「財富自由」，有人種一分地，才3個月就有40萬元的收成，網路有農民自嗨「原本開納智捷，要換保時捷」。

彰化縣二林洪姓青農說，今年種植青蔥的農民特別多，主要原因是去年受山陀兒、凱米颱風影響，造成彰化各地大淹水，許多青蔥被水泡爛，造就青蔥高行情，均價一直維持在250元高檔區。去年的好行情讓許多青農今年躍躍欲試，紛紛從其它葉菜類轉種青蔥，結果遇到7月連日豪雨，重演去年淹水慘況，「青蔥天價」行情再度上演，許多躲過淹水災情的蔥農，近日收成，每分地都可收30萬元左右，蔥農說終於「財富自由」。

請繼續往下閱讀...

該名青農說，楊柳颱風過後，市場青蔥大缺貨，有盤商直接殺到產地「買蔥」，一出手1分地就是40萬元。如果種植1甲地就有400萬的收入，難怪有人說「原本開納智捷，現在要改開保時捷」。

他說，現在鄉間租地便宜，很多青農採大面積栽種，一種就是5、6甲，只要地勢高，躲過水災，就有爆利可圖，但有更多人被「水扁」，因被淹水炮爛，或遇捲葉炭疽病，血本無歸。

一窩蜂現象 隔年恐探低價

青農洪鈿豐說，其實青蔥在夏天並不容易種植，最怕遇到「捲葉炭疽病」大魔王，田間只要淹水幾天，就很容易罹炭疽病，該病會造成「肖欉」，即全部枯黃，顆粒無收，農民通常要農藥去防治。冬季青蔥一分地的栽種成本約3萬元，夏季就飆到6萬元，主要都花在農藥噴灑。

他說，台灣的農民總是「一窩蜂」栽種特定農作，今年高麗菜收成好，隔年大家都投入，他預期青蔥明年也會遇到同樣的情況，大家都投入的結果，就造成低價行情。

一分地青蔥，只要躲過淹水災情，就30萬元以上的收入。（農民提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法