淡水漁人碼頭煙火秀週日壓軸登場 民歌演唱會重溫懷舊經典

「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於24日壓軸登場。（資料照，漁業處提供）

2025/08/21 09:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀壓軸場將於本週日（24日）登場，當晚6點起新北捷運公司主辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會，晚間8點在淡水河上演「戀人之橋」主題煙火秀，展現港灣的繁榮與特色，創造震撼的視覺、聽覺饗宴。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，24日晚間登場的「戀人之橋」煙火秀，以七夕鵲橋為靈感，融合多層次煙火特效與水面光影設計，打造專屬夏夜的愛情告白，拱型特效煙火勾勒出愛情吊橋意象，結合橋型光軸與跑動煙火，營造戀人攜手過橋的畫面。

漁業處指出，現場施放12吋高空煙火彈，搭配牡丹、大麗系列交錯綻放，宛如夢幻花雨傾瀉夜空，象徵情感層層綻放；水面施放虎尾與千輪煙火，打造壯麗花樹，千朵光花在淡水河上怒放，整場煙火節奏利用跑動式串聯中、高低空施放，左右交錯、上下呼應，邀請民眾參與浪漫的夏夜盛典。

另外，今年適逢民歌50週年，淡水是民歌起源地之一，新北捷運公司籌劃「下一站，憶起唱民歌」演唱會，由廣播金鐘獎得主徐哲緯主持，九天民俗技藝團開場表演，邀請歌手黃韻玲、萬芳、殷正洋、南方二重唱、謝宇威及廖柏青等人演唱經典民歌。

漁業處表示，漁人碼頭高空煙火秀視野廣闊，淡水河兩岸皆能欣賞絢麗景致，推薦觀賞地點包括漁人碼頭內的情人橋、木棧道、環港步道、觀海廣場，以及漁人碼頭外周邊的油車口木棧道延伸至淡水第一漁港。無法至現場的民眾，可透過「新北旅客YouTube」直播欣賞煙火盛況，活動詳情可上「新北市農業局─稼日蒔光」臉書粉專查詢。

「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動煙火秀建議觀賞地點。（漁業處提供）

