台東最美星空音樂會週末登場 甜約翰、陳華三仙台開唱

台東最美星空音樂會週六晚間6點半在成功鎮三仙台遊憩區開唱。（台東縣府提供）

2025/08/21 09:06

〔記者黃明堂／台東報導〕「2025年台東最美星空音樂會」成功場，將於本週六晚間6點半在成功鎮三仙台遊憩區，邀請創作歌手陳華、入圍第29屆金曲獎最佳樂團甜約翰Sweet John、獨立樂團得拉樂團，以及在地樂團太陽下山輪番登台開唱。

台東縣政府表示，2025年台東最美星空音樂會即將邁入倒數階段，第七場將於成功鎮三仙台遊憩區舉行。三仙台遊憩區是一處兼具自然地景、豐富生態資源和迷人傳說故事的著名景點，除了音樂演出，「星空市集」更集結了在地風味美食、手作選物與農產特色商品，並邀集在地餐飲共同參與；此外更安排「放閃星任務」活動，凡於活動現場拍照上傳並留言，就有機會獲得限量伴手禮，讓回憶不只留在心裡，更能帶回家中收藏。

縣府指出，三仙台遊憩區為「台東最美星空」一星等點位，以壯麗自然景觀與神話傳說聞名。經長年海浪侵蝕與風化，形成多變的海蝕地形搭配標誌性的八拱橋連接離岸島與本島，成為東海岸經典地標，此次星空舞台背景結合三仙台獨特的海蝕地景與八拱橋，再搭配屬於台東夏夜絕美星空畫面，將讓人彷彿置身傳說與自然交織的時空，留下難以忘懷的盛夏記憶。

