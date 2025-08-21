為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東最美星空音樂會週末登場 甜約翰、陳華三仙台開唱

    台東最美星空音樂會週六晚間6點半在成功鎮三仙台遊憩區開唱。（台東縣府提供）

    台東最美星空音樂會週六晚間6點半在成功鎮三仙台遊憩區開唱。（台東縣府提供）

    2025/08/21 09:06

    〔記者黃明堂／台東報導〕「2025年台東最美星空音樂會」成功場，將於本週六晚間6點半在成功鎮三仙台遊憩區，邀請創作歌手陳華、入圍第29屆金曲獎最佳樂團甜約翰Sweet John、獨立樂團得拉樂團，以及在地樂團太陽下山輪番登台開唱。

    台東縣政府表示，2025年台東最美星空音樂會即將邁入倒數階段，第七場將於成功鎮三仙台遊憩區舉行。三仙台遊憩區是一處兼具自然地景、豐富生態資源和迷人傳說故事的著名景點，除了音樂演出，「星空市集」更集結了在地風味美食、手作選物與農產特色商品，並邀集在地餐飲共同參與；此外更安排「放閃星任務」活動，凡於活動現場拍照上傳並留言，就有機會獲得限量伴手禮，讓回憶不只留在心裡，更能帶回家中收藏。

    縣府指出，三仙台遊憩區為「台東最美星空」一星等點位，以壯麗自然景觀與神話傳說聞名。經長年海浪侵蝕與風化，形成多變的海蝕地形搭配標誌性的八拱橋連接離岸島與本島，成為東海岸經典地標，此次星空舞台背景結合三仙台獨特的海蝕地景與八拱橋，再搭配屬於台東夏夜絕美星空畫面，將讓人彷彿置身傳說與自然交織的時空，留下難以忘懷的盛夏記憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播