    首頁　>　生活

    中壢有「野鹿」！多人夜間目擊 網友驚呆：這是山獸神！

    臉書粉專「我是中壢人」表示，桃園市大江國際購物中心外的林地疑似出現梅花鹿。（圖擷取自臉書粉專「我是中壢人」）

    2025/08/21 09:48

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕購物中心外竟然有野鹿？臉書粉專「我是中壢人」貼出一張「公鹿」照片，指稱在桃園市中壢區大江國際購物中心外的樹叢間目睹一頭長著長角的野鹿，也有網友留言說先前曾在附近可能看到同一頭鹿。許多網友嘖嘖稱奇，留言讚嘆「這是山獸神」！

    網友拍到的畫面中，雄鹿深色的毛皮在昏暗夜色中看不太清楚，但是一對雄赳赳氣昂昂的鹿角十分明顯。

    「我是中壢人」表示，不少人近期在大江購物中心外林地目擊公鹿，可能已經有穩定族群，希望大家在遇到鹿的時候注意安全、切勿騷擾。大江購物中心外林地出現公鹿的畫面也引起網友熱議，並討論這頭鹿究竟是「梅花鹿」還是「水鹿」？

    許多網友留言表示：「這可能是有人養跑出來的吧？」、「這是水鹿，不是梅花鹿。」、「水鹿，通常都是飼養來割鹿茸的經濟動物。」、「我個人覺得牠是隻公的水鹿！」、「大水鹿」、「這是水鹿，梅花鹿沒那麼大～」、「水鹿吧，哪是梅花鹿～」

    網友還提起宮崎駿動畫電影《魔法公主》的「山獸神」形象，開玩笑地說「這是山獸神」、「大江附近哪個森林？要去朝聖山獸神」。

    有網友留言，先前曾在鄰近區域看過類似的公鹿。（圖擷取自臉書粉專「我是中壢人」）

