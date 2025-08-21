北市規劃增設12座火化爐 何孟樺批1/3量能處理新北需求

台北市議員何孟樺批評，北市規劃增設12座火化爐，高於懷愛館量能，是因為其中有3分之1量能是處理新北需求，圖為懷愛館。（資料照，記者何玉華攝）

2025/08/21 09:14

〔記者何玉華／台北報導〕台北市殯葬處規劃擴建懷愛館後方火葬場，增設12座火化爐，民進黨台北市議員何孟樺今（21）質疑，依照殯葬處委外廠商的估算，只需要增設1座火化爐就可以滿足北市亡者的需求，市府執意增設12座，是因為北市火化場超過3分之1量能在處理新北等地的喪葬需求而運轉。

何孟樺提到，基北北桃市長層級、副市長層級會議，卻從未討論到此議題，要求市府就算沒有在基北北桃平台討論到「以鄰為壑」的問題，也應就新北殯葬量能不足，造成周邊縣市困擾的問題溝通。

何孟樺表示，依殯葬處估算，目前14座火化爐的最大量能是3.5萬具，而台北市去年死亡人數是1萬9734人，仍有很高的餘裕。即便以2057年可能達3萬6430的死亡高峰來估算，以一座爐可以處理2000具遺體，也只要再增一座爐就可以；市府執意推動增設12座爐，是因為新北的殯葬設施不足，以去年為例，北市死亡人數1萬9734人，但火葬場處理了2萬8122具遺體，多出的8000多具，就是戶籍不在台北的亡者數。她認為，北市的火化場有超過3分之1量能，是為處理新北等地的喪葬需求而運轉。

何孟樺指出，市議會曾多次要求殯葬處提高外地亡者收費，以維護市民使用權益，卻始終無法壓低外地亡者佔比，關鍵因素是新北市始終沒有妥善處理本身的殯葬需求，導致許多喪家跑到台北、基隆使用殯葬設施，不只讓北市要蓋超額火化爐，基隆市也得要調整空間，解決新北市長侯友宜不敢解決的問題。

她認為，這樣跨縣市的問題，本應在基北北桃平台提出討論，但不僅殯葬處今年六月以前，都未曾與新北「在正式場合討論過」，連今年7月23日登場的基北北桃合作平台市長層級會議，或是8月7日的副市長層級會議，台北市長蔣萬安、副市長林奕華也都沒有將這個議題提出討論。

她要求市府重新檢討懷愛館火葬場增建規劃、環評預算的使用，並且主動向市民說明：市府為懷愛館增加火葬場，火葬場規劃量能卻高出懷愛館量能，向市民詳細說明未來的殯葬設施擴建、新建規劃。同時也應該盡速與侯友宜就新北殯葬量能不足，造成周邊縣市困擾的問題進行溝通。

