即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    棉花糖、義大利麵當「建材」 台南大灣高中學子英國遊學多元學習

    大灣高中學生與國外同學合作挑戰用棉花糖及義大利麵搭建出1座建築物。（大灣高中提供）

    2025/08/21 09:25

    〔記者劉婉君／台南報導〕暑假期間，許多學校透過海外遊學活動，讓學生體驗國際教育、拓展視野，台南市立大灣高中也帶領學生前往英國與澳洲，展開為期2週的國際教育旅行，英國團的學生還與國外同學一起用棉花糖、義大利麵當「建材」，挑戰搭建出1座建築物，多元學習也培養跨文化溝通及理解的能力，收穫滿滿。

    大灣高中近年積極推動雙語教育與國際教育課程，校長李宜芳表示，師生今年分別前往英國英格蘭東南部及澳洲南昆士蘭大學，其中，英國團學生進入肯特大學校園參與主題式分級英語課程，採小班制及跨國混齡編班方式，與義大利、土耳其、西班牙等國學生共同學習。

    學生透過英語口音模擬、棉花糖團隊挑戰、校園尋寶活動、才藝表演與主題電影分享，展現學習成果與多元才華，利用棉花糖和義大利麵當作材料，與不同國家的學生一起合作解決問題，建構出1座建築物，再發表建構過程，更是令學生覺得很有挑戰與趣味。參與的學生說，藉由交流活動，不僅提升自己的語言能力與國際觀，和國外同學一起討論，各國學生不同的觀點，也是難忘的學習體驗。

    教務主任陳志佳說，在澳洲的學生入住寄宿家庭，浸潤於24小時英語環境中，並參與Springfield Central State High School插班課程，體驗人工智慧、3D列印與Minecraft創建、抗震建築挑戰與雷射槍競賽等，從藝術創作到科學報告，進行批判思考與跨領域學習。

    大灣高中利用暑假帶領學生到英國及澳洲進行國際教育旅行。（大灣高中提供）

    大灣高中利用暑假帶領學生到海外國際教育旅行，拓展全球視野。（大灣高中提供）

