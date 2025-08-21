超商包裹驚見紅色蜥蜴！涉非法輸入挨罰1萬元

動保處檢視後，發現包裹內裝有一雄一雌的「紅魔血系鬆獅蜥」。（動保處提供）

2025/08/21 08:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府動物保護防疫處接獲通報，指稱店內包裹裝有蜥蜴，動保人員趕抵現場調查，竟在1件來自中國廣州的包裹發現2隻蜥蜴，分別為一雄一雌的「紅魔血系鬆獅蜥」，依法扣留2隻動物，經約談相關人員到案說明，確定違法事實，已裁處1萬元並沒入蜥蜴。

動保處表示，日前獲報指某超商出現蜥蜴，原先研判可能為常見的攀木蜥蜴或綠鬣蜥，不料現場查驗後，竟在包裹堆中發現一隻體色鮮紅、外觀特殊的蜥蜴，經專業辨識，確認為雄性「紅魔血系鬆獅蜥」，且來自中國廣州，進一步開箱檢查後，又發現另一隻雌性鬆獅蜥。動保處約談相關人員到案說明，確定違法事實，依法裁處1萬元並沒入蜥蜴。

動保處指出，鬆獅蜥原產於澳洲，屬中型爬蟲類，偏好乾燥棲息環境，成體體長約40至50公分，由於性情溫馴、外觀多變，近年來成為全球受歡迎的寵物品種之一。其喉部具棘狀鱗片，當感受到威脅時會鼓脹變黑以示警戒，市面上常見鬆獅蜥多為人工繁殖，色系包括白、黃、紅等，其中以紅色系最受飼主青睞。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事洪慶翔表示，非法輸入動物恐對本地生態與公共衛生造成嚴重風險，未經檢疫的動物可能攜帶寄生蟲、細菌或病毒，威脅人類及原生動物健康。此外，若外來物種遭棄養或逃逸，恐對本地生態系統造成衝擊，甚至引發外來種入侵問題。

動保處提醒，依《野生動物保育法》第24條第1項規定，野生動物的活體及保育類野生動物產製品，未經中央主管機關同意，不得輸入或輸出，違者可處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

新北市動保處日前獲報，超商包裹裝有蜥蜴，圖為蜥蜴鑽出的包裹。（動保處提供）

新北市動保處接獲通報，指超商包裹有一隻蜥蜴出沒，圖為動保人員到場所見畫面。（動保處提供）

動保人員檢視蜥蜴的狀況，確認無大礙。（動保處提供）

「紅魔血系鬆獅蜥」因不當運輸而疑似輕微脫水，正在大口喝水。（動保處提供）

