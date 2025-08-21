台灣好行「牡丹四重溪線」一日套票999元 今起開放預約

台灣好行「牡丹四重溪線」帶領遊客至車城福安宮，感受全台最大土地公廟的信仰文化 。（屏東縣政府提供）

2025/08/21 08:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推出全新台灣好行「牡丹四重溪線」郵輪巴士路線，以「歷史走讀×在地風味×海景藝術」為主軸，串聯車城、看海美術館與牡丹等屏南人氣景點，起點終點都在潮州轉運站，全程原車接送。購買一日套票，可同時享有景點接駁、DIY體驗與特色餐食等優惠，8月21日上午10點開賣。

屏東縣府表示，屏縣現有「神山線」及「185沿山可愛咖線」兩條郵輪巴士路線，提供屏北與屏中地區深度旅遊體驗，本次新推的「牡丹四重溪線」，以文化走讀結合在地風味與海景藝術，帶領旅人以更從容步調走進屏南，感受恆春半島多層次的魅力。

首站抵車城鄉四獸仔交易所，結合四重溪休閒農業區遊客中心與農特產專賣，安排洋蔥染布等趣味手作DIY，並以洋蔥染布包裹鐵盒便當。隨後前往牡丹遊客中心，以牡丹社事件歷史故事介紹為認識牡丹的起點，在專業導覽帶領下走讀石門古戰場歷史現場。

旅途中也安排必訪景點，於四重溪溫泉公園體驗弱鹼性碳酸泉的免費足湯、至車城福安宮感受全台最大土地公廟的信仰文化，還有洋蔥、鹹鴨蛋、綠豆蒜等道地美味也不容錯過；最後到看海美術館，登上海景觀台遠眺蔚藍天際與壯麗海岸線。

「牡丹四重溪線」採週五至週日預約開行，由屏東汽車客運公司營運，一日券全票999元、半票777元、半票（限未滿6歲）427元，即日起開賣。有興趣的民眾可至「瘋趣台灣」平台購票。

洋蔥染布包裹鐵盒便當，喚起遊客童年記憶。（屏東縣政府提供）

台灣好行「牡丹四重溪線」路線圖。（屏東縣政府提供）

