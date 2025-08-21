北市議員許淑華訪韓拜會女企業家 暢談台韓觀光醫美

台北市議員許淑華拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會，與會長崔愛英（右）暢談台韓觀光醫美。（取自許淑華臉書）

2025/08/21 08:23

〔記者何玉華／台北報導〕韓國醫療美容市場發達，台北市議員許淑華趁著議會休會期到韓國參訪，並拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會，受到事業橫跨免稅商店、醫美產業的會長崔愛英接待，發現台灣、韓國醫療美容市場、客群有許多類似之處，除了向崔愛英請益、分享彼此的觀察，她也希望未來透過民間企業的力量，共創台韓醫美產業更多商機可能。

許淑華在臉書分享她到韓國參訪的感受，提到去年來台的韓國旅客達100萬人次，佔總排名第3，台灣赴韓國觀光的約143萬人次。而2023年韓國接待超過60.6萬名醫美旅客中，來自台灣者占2.1％，且年增率更高達866％，為各國之冠，這是非常可觀的數字。

許淑華說，拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會時，受到會長崔愛英的熱情接待；該協會一直致力凝聚女性企業家們，共同推動經貿與各項外交合作，並透過協會平台，建立全球商機網絡。崔愛英的事業橫跨免稅商店、醫美產業，是成功的企業家，雙方暢談許多議題，特別是醫療美容與觀光產業結合的可能性。

許淑華也向崔愛英分享她過去在議會曾質詢韓國觀光人次逐年成長，旅遊中最重要的是交通便利性，台北捷運後來在站名標誌、站務諮詢、旅遊手冊都增加了韓語服務，讓韓國旅客擁有更方便、友善的旅遊體驗；北市這樣的友善服務，受到崔愛英的認同，認為會讓韓國人更想到台灣旅遊，體驗到台韓友好的精神。

許淑華表示，透過參訪進一步發現，台灣、韓國醫療美容市場、客群有許多類似之處，她與崔愛英分享彼此的觀察，也希望未來透過民間企業的力量，共創台韓醫美產業更多商機可能。

