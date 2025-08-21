為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市議員許淑華訪韓拜會女企業家 暢談台韓觀光醫美

    台北市議員許淑華拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會，與會長崔愛英（右）暢談台韓觀光醫美。（取自許淑華臉書）

    台北市議員許淑華拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會，與會長崔愛英（右）暢談台韓觀光醫美。（取自許淑華臉書）

    2025/08/21 08:23

    〔記者何玉華／台北報導〕韓國醫療美容市場發達，台北市議員許淑華趁著議會休會期到韓國參訪，並拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會，受到事業橫跨免稅商店、醫美產業的會長崔愛英接待，發現台灣、韓國醫療美容市場、客群有許多類似之處，除了向崔愛英請益、分享彼此的觀察，她也希望未來透過民間企業的力量，共創台韓醫美產業更多商機可能。

    許淑華在臉書分享她到韓國參訪的感受，提到去年來台的韓國旅客達100萬人次，佔總排名第3，台灣赴韓國觀光的約143萬人次。而2023年韓國接待超過60.6萬名醫美旅客中，來自台灣者占2.1％，且年增率更高達866％，為各國之冠，這是非常可觀的數字。

    許淑華說，拜會世界華人工商婦女企管協會韓國分會時，受到會長崔愛英的熱情接待；該協會一直致力凝聚女性企業家們，共同推動經貿與各項外交合作，並透過協會平台，建立全球商機網絡。崔愛英的事業橫跨免稅商店、醫美產業，是成功的企業家，雙方暢談許多議題，特別是醫療美容與觀光產業結合的可能性。

    許淑華也向崔愛英分享她過去在議會曾質詢韓國觀光人次逐年成長，旅遊中最重要的是交通便利性，台北捷運後來在站名標誌、站務諮詢、旅遊手冊都增加了韓語服務，讓韓國旅客擁有更方便、友善的旅遊體驗；北市這樣的友善服務，受到崔愛英的認同，認為會讓韓國人更想到台灣旅遊，體驗到台韓友好的精神。

    許淑華表示，透過參訪進一步發現，台灣、韓國醫療美容市場、客群有許多類似之處，她與崔愛英分享彼此的觀察，也希望未來透過民間企業的力量，共創台韓醫美產業更多商機可能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播