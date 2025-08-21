為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南市召集令！ 集古蹟門票換好禮 七夕祈福走讀添浪漫

    「巷仔Niau」限量款門票。（圖由南市文化局提供）

    「巷仔Niau」限量款門票。（圖由南市文化局提供）

    2025/08/21 07:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕暑假進入倒數，南市推出「古蹟達人召集令」活動，即日起至8月31日止，凡購買赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城與台南孔子廟等5大古蹟的實體門票，集滿3張不同景點票根即可兌換精美小禮，還能參加抽獎，獲得精美限定好禮。

    赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋與億載金城更同步推出限量「巷仔Niau」紀念門票，活動透過門票設計與集章趣味，讓旅人在遊憩中自然走進歷史，深化與城市的文化連結。

    配合農曆七夕「魁星爺誕辰」，文化局也將於8月29日至31日舉辦「追星小旅行：跟著魁星散步祈福」，共規劃4梯次，每梯次限額30人，帶領參加者走訪赤嵌樓及周邊廟宇，結合祈福儀式與深度導覽，不僅體驗在地文化，還能為考運加持、祈求功名順遂。

    此外，8月20日起，各古蹟園區販售部推出七夕限定「巷仔Niau」系列新品，包括象徵「找到正緣」的正圓零錢包、人氣刺繡布章「紅線款」與「睡覺款」，以及由台南女孩手工編織的紅線手鍊，把浪漫祝福化作隨身飾品，讓古蹟之旅更添溫度。

    巷仔Niau正圓零錢包。（圖由南市文化局提供）

    巷仔Niau正圓零錢包。（圖由南市文化局提供）

    追星小旅行：跟著魁星散步祈福。（圖由南市文化局提供）

    追星小旅行：跟著魁星散步祈福。（圖由南市文化局提供）

    限量巷仔Niau棒球造型貼紙。（圖由南市文化局提供）

    限量巷仔Niau棒球造型貼紙。（圖由南市文化局提供）

    圖 圖
    圖 圖
