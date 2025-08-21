為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中海洋館今試營運 特色候車亭及裝置藝術夢幻燈光秀

    台中海洋館外的裝置藝術晚上會打出不同顏色的光線。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館外的裝置藝術晚上會打出不同顏色的光線。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/21 07:41

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館今天試營運，民眾到台中海洋館除了可看企鵝、水母、招潮蟹等海洋生物，館外也有許多亮點，所設的裝置藝術到了晚上會打出不同的光線，交通局所建置的特色候車亭，在燈光照射下，更有一番夢幻，預料將會成新打卡點。

    台中海洋館今天試營運，對過去想看企鵝或者水母及魚兒悠遊的畫面的中部人而言，不是要往南到屏東海生館，就是要往北，相當不方便，因此，台中海洋館今天試營運，讓中部人很期待。

    事實上，台中海洋館的館外也有不少亮點，館外所設置的裝置藝術到了晚上會打出4種光線，而群魚群游的特色候車亭，晚上在燈光的照射下，特別夢幻；在地的市議員楊典忠就表示，過去台中海洋館附近的公車站牌都是一桿式，他曾多次建議要修改，現今市府建置了特色候車亭，值得鼓勵。

    此外，台中海洋館附近的景點也值得一逛，中午可先前往梧棲觀光漁市吃海鮮，逛完海洋館傍晚時可至附近的高美濕地看海景，晚上搭公車回家時，就看在燈光照耀下的特色候車亭、裝置藝術，讓民眾從白天到晚上有拍不完的照片。

    夢幻的台中海洋館特色候車亭。（記者蘇金鳳攝）

    夢幻的台中海洋館特色候車亭。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播