台中海洋館今試營運 特色候車亭及裝置藝術夢幻燈光秀

台中海洋館外的裝置藝術晚上會打出不同顏色的光線。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/21 07:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館今天試營運，民眾到台中海洋館除了可看企鵝、水母、招潮蟹等海洋生物，館外也有許多亮點，所設的裝置藝術到了晚上會打出不同的光線，交通局所建置的特色候車亭，在燈光照射下，更有一番夢幻，預料將會成新打卡點。

台中海洋館今天試營運，對過去想看企鵝或者水母及魚兒悠遊的畫面的中部人而言，不是要往南到屏東海生館，就是要往北，相當不方便，因此，台中海洋館今天試營運，讓中部人很期待。

請繼續往下閱讀...

事實上，台中海洋館的館外也有不少亮點，館外所設置的裝置藝術到了晚上會打出4種光線，而群魚群游的特色候車亭，晚上在燈光的照射下，特別夢幻；在地的市議員楊典忠就表示，過去台中海洋館附近的公車站牌都是一桿式，他曾多次建議要修改，現今市府建置了特色候車亭，值得鼓勵。

此外，台中海洋館附近的景點也值得一逛，中午可先前往梧棲觀光漁市吃海鮮，逛完海洋館傍晚時可至附近的高美濕地看海景，晚上搭公車回家時，就看在燈光照耀下的特色候車亭、裝置藝術，讓民眾從白天到晚上有拍不完的照片。

夢幻的台中海洋館特色候車亭。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法