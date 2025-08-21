為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2個月清出2年量 台南石綿瓦清運破3300公噸

    石綿瓦屋損災區劃定為17區，加強逐里清理作業，圖表清楚顯示全市34區有一半受這次丹娜絲風災影響。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/21 07:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，災後環境整理全力推進，其中廢棄石綿瓦清理作業是重點之一。台南市政府統計，截至目前，全市已清理石綿瓦達3375公噸，短短不到2個月，就接近過去兩年的清運總量。

    環保局指出，為簡化流程，自8月7日起市府調整申請機制，改由區公所或里長代表市民簽署切結書，民眾不必再親自填寫，只需通知里長協助帶路，即可完成清運，大幅縮短行政程序。同時，環保局也啟用「石綿瓦清運地圖」進行測試，利於掌握清運分布與安排作業。

    為避免遺漏，自8月18日起市府更啟動「逐里掃街」清運機制，每日清理量可達300至400公噸。災區共劃分為17區，每區至少配置一組人車（含抓斗車、山貓車）逐里逐戶清運；至於非災區的石綿瓦住戶，仍可依一般程序申請補助，由環保局派員協助處理。

    環保局提醒，石綿瓦拆除需遵守安全規範，民眾應佩戴口罩與手套，先行潤濕後再妥善包覆，並通知里長或區公所，由市府安排專業人員及車輛清運，以確保作業安全與公共健康。

    風災後復原工作，廢棄石綿瓦清運亦是重中之重。（記者洪瑞琴攝）

